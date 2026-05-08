Uniodonto Fortaleza oferece condições especiais em campanha de Dia das Mães

A chegada do Dia das Mães traz visibilidade para a importância de cuidar de quem cuida. Pensando nisso, a Uniodonto Fortaleza lança uma campanha que propõe um olhar mais atento para a saúde como forma de presentear as mães, incentivando a substituição de lembranças tradicionais por cuidados contínuos com o bem-estar. Com o conceito “O presente que cuida do sorriso dela”, a campanha iniciou-se no dia 14 de abril e segue até o dia 1º de junho, apostando na valorização da prevenção e da qualidade de vida.

“O entendimento da saúde bucal vem mudando de uma visão puramente estética ou de emergência – ir ao dentista apenas com dor – para uma visão de saúde integrada”, afirma José Cláudio Cid Pereira, diretor superintendente da Uniodonto Fortaleza. “Hoje, entende-se que prevenir problemas na boca é essencial para proteger o coração e controlar condições como o diabetes, refletindo uma visão integrada do bem-estar corporal. Nossa estratégia busca justamente conectar o cuidado com a saúde bucal ao amor e à valorização, apresentando o plano odontológico como um presente que gera impacto real na qualidade de vida”.

Condições especiais

A campanha tem foco nos planos para pessoa física, com destaque para opções familiares. A cooperativa oferece condições especiais para adesão aos planos odontológicos. Entre os benefícios estão 50% de desconto na segunda mensalidade para pessoa física, redução de 50% no período de carência e 15% de desconto adicional para planos familiares a partir de três vidas. Com a condição promocional, os valores mensais ficam mais acessíveis: o plano Uni Sênior passa de R$ 75,00 para R$ 63,75; o Uni Pleno, de R$ 60,00 para R$ 51,00; e o Uni Júnior, de R$ 44,00 para R$ 37,40.

Reconhecimento e qualidade

Além do apelo promocional, a Uniodonto Fortaleza reforça seu posicionamento ao destacar o desempenho no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar, no qual conquistou o primeiro lugar entre as operadoras exclusivamente odontológicas do Ceará e entre as Uniodontos de médio porte do Brasil em 2026.

Como aderir

Os interessados podem aderir aos planos de forma on-line, por meio do site da cooperativa, ou pelos canais de televendas (4009 5432 e (85) 99231-7445).

Serviço

Site: uniodonto-ce.com.br

Instagram: @uniodontofortaleza

Canais de televendas: 4009 5432 | (85) 99231-7445