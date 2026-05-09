Bombeiros resgatam bezerro que caiu em cacimba com 7 metros de profundidade no Ceará
O animal não ficou ferido.
Agentes do Corpo de Bombeiros do Ceará resgataram um bezerro que caiu em uma cacimba com sete metros de profundidade.
A ocorrência foi registrada nessa sexta-feira (8) no bairro Santo Antônio, em Juazeiro do Norte, Interior do Estado.
Os bombeiros militares informaram que foram acionados pelo proprietário do imóvel, que encontrou o filhote já caído no reservatório, sem água.
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Para o resgate, os agentes usaram um tripé com sistema de roldanas. Um dos bombeiros chegou a descer até o fundo do poço e prendeu o animal aos cabos.
O bezerro foi trazido de volta depois de ser içado e devolvido ao proprietário.