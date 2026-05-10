Iguatu registra maior chuva do CE entre sábado (9) e domingo (10); veja dados por cidade

Iguatu registrou uma das maiores chuvas do Ceará entre as 7h da manhã de sábado (9) às 7h da manhã deste domingo (10), segundo levantamento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O quantitativo das precipitações, divulgado na manhã de hoje, apontou que o posto de Quixoa, localizado na cidade, registrou 105 milímetros.

Ao todo, ainda conforme dados da Funceme, 108 municípios cearenses tiveram registros de chuvas nas últimas 24 horas. Além disso, dos 217 postos informados, choveu em 201.

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O segundo com maior volume foi Aiuaba, na Serra da Ibiapaba, com acumulado de 80 milímetros. Já a terceira cidade com maior volume foi Lavras da Mangabeira, com 72.5 milímetros.

Veja os 10 postos com as maiores chuvas em 24 horas:

Iguatu (QUIXOA): 105 mm

Aiuaba (AIUABA): 80 mm

Lavras Da Mangabeira (LAVRAS DA MANGABEIRA): 72.5 mm

Granjeiro (NOVO GRANGEIRO): 71 mm

Saboeiro (SABOEIRO): 70 mm

Tarrafas (Posto: TARRAFAS): 64 mm

Várzea Alegre (RIACHO VERDE): 61 mm

Itapiúna (FAZENDA BOA VISTA): 61 mm

Várzea Alegre (BOA VISTA): 60 mm

Aurora (AGROVILA): 58 mm

Previsão para próximas horas

A Fundação ainda informa que a previsão do tempo para a tarde deste domingo (10) é de céu variando de parcialmente nublado a nublado, mas "com chuva no centro-norte do estado".

Além disso, o fim da noite de domingo (10) e a madrugada de segunda-feira (11)

devem apresentar condições termodinâmicas capazes de "favorecer episódios de chuva isolada, de intensidade fraca a moderada, ocasionalmente forte, na porção centro-sul do estado".