Manifestação interdita via e pede redutores de velocidade em trecho da BR-020 no Ceará

Um trecho da rodovia BR-020, na travessia do distrito de Campos Belos, em Caridade, está interditado ao longo desta sexta-feira (8), em razão de um protesto por ações de segurança viária no local. Um dos pedidos da população, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que acompanha o ato, é a instalação de redutores de velocidade.

De acordo com a PRF, a manifestação ocorre "de forma pacífica" no quilômetro 348 e reúne cerca de 200 participantes.

Devido à mobilização, que inclui a colocação de pneus na estrada, a rodovia está totalmente interditada nos dois sentidos.

Legenda: Os manifestantes pedem a instalação de redutores de velocidade na rodovia. Foto: Divulgação/PRF.

"Equipes da PRF estão no local buscando a resolução pacífica da interdição, além de realizar a sinalização viária no trecho para orientar os usuários da rodovia e reduzir riscos de sinistros", comunicou a corporação à imprensa. Até o fechamento desta matéria, não havia ainda previsão de liberação do tráfego de veículos.

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Solicitação popular deve ser atendida

Por intermédio da superintendência da PRF no Ceará, foi feita uma articulação com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que sinalizou a instalação de redutores de velocidade naquele trecho.

O prazo estimado para a instalação, porém, é de 45 a 60 dias.