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Jovem que teve mãos decepadas em Quixeramobim recebe alta da UTI

Ana Clara de Oliveira, 21, teve os membros reimplantados no Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza.

Escrito por
Luana Severo luana.severo@svm.com.br
Ceará
Ana Clara é uma jovem de cabelo longo, liso e castanho escuro. Na foto, ela está maquiada e usa piercing no nariz e brincos de argola.
Legenda: Ana Clara está internada no Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, onde passou por uma cirurgia de emergência para reimplante das mãos.
Foto: Reprodução.

Uma semana depois de sofrer uma tentativa de feminicídio pelo seu ex-namorado e pelo seu ex-cunhado e ter suas mãos atingidas por golpes de foice, em Quixeramobim, no Sertão Central do Ceará, Ana Clara de Oliveira, 21, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, e foi transferida para uma sala individual.

Segundo o padrasto da jovem, o agricultor José Airton Firmino da Silva, com a mudança de ambiente, ela conseguiu chorar e remover parte do peso que carregava no peito desde que foi cruelmente violentada em sua própria casa, na madrugada do último dia 1º.

"Ela está bem, lúcida. Ainda não tinha chorado, mas já chorou bastante. [...] Foi bom para ela desabafar o que estava sentindo. Tirou o peso de dentro dela", relatou o familiar.

Clara teve uma mão decepada e a outra ficou ligada ao corpo apenas por tecidos. Ela teve os dois membros reimplantados em uma cirurgia de emergência histórica realizada durante 12 horas por uma equipe de 15 profissionais de saúde do IJF, incluindo cirurgiões especialistas em mãos recentemente empossados.

Embora consiga mexer os dedos de ambas as mãos, ela ainda não iniciou o processo de reabilitação para tentar reaver os movimentos completos. Por enquanto, o tratamento foca em cuidados com as pernas e as costas, onde ela também sofreu perfurações.

"Ela, desde segunda [4], come comida, sem sonda. A recuperação dela está sendo com muita rapidez. Previsão para fazer fisioterapia na mão não tem ainda, está muito recente, talvez com 15 dias ou mais. Hoje, o doutor tirou o gesso da mão que estava amputada, trocou da outra, e deixou ela mais livre. Ficou melhor um pouco", compartilhou José Airton.

Inicialmente, de acordo com o padrasto, a enteada ficaria em uma enfermaria do hospital, mas, devido ao risco de infecção, foi transferida para uma sala onde poderia ficar sozinha.

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Ex-namorado e ex-cunhado estão presos

Clara foi atacada pelo seu ex-namorado, Ronivaldo Rocha dos Santos, 40, e pelo irmão dele, Evangelista Rocha dos Santos, 34, na madrugada de 1º de maio, em Quixeramobim. Eles foram presos no mesmo dia e, nesta semana, foram transferidos da delegacia de Quixadá para uma unidade prisional em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Conforme os autos do inquérito, o crime foi cometido após uma briga entre Ronivaldo e Clara. Consternado, e após ingerir bebida alcoólica, o homem teria chamado o irmão para ir até a casa da ex-namorada "tirar satisfação" após ela, supostamente, ter quebrado o retrovisor e amassado a porta de um veículo pertencente à família deles.

Evangelista foi à residência da vítima armado com uma foice e declarou à Polícia que só interrompeu as agressões quando acreditou que a jovem estava morta — ela, no entanto, revelou que fingiu estar desacordada para sobreviver ao ataque.

O crime teria sido autorizado e incitado por Ronivaldo, que teria gritado "mata ela" para o irmão, como quem ordenasse as agressões. Apesar disso, ele diz não lembrar do momento do crime e de ter incitado os golpes de foice.

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