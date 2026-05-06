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Irmãos presos por atacar jovem que teve mãos decepadas em Quixeramobim são transferidos de prisão

Perícias solicitadas pela Polícia Civil estão em andamento.

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
Segurança
prisao policiais mulher vitima dois presos.
Legenda: Os suspeitos de tentar matar Ana Clara foram presos em flagrante.
Foto: Reprodução.

Após a Justiça decretar as prisões preventivas dos irmãos Evangelista Rocha dos Santos e Ronivaldo Rocha dos Santos, a dupla suspeita de tentativa de feminicídio contra a jovem Ana Clara de Oliveira, de 21 anos, foi transferida de unidade prisional.

Evangelista e Ronivaldo estavam detidos na Unidade Prisional de Quixadá e agora seguem em cárcere na Unidade Prisional de Caucaia, localizada na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A defesa dos presos não foi localizada pela reportagem do Diário do Nordeste.

As investigações acerca do crime brutal que deixou Ana Clara com as mãos decepadas seguem em andamento. A Polícia Civil do Ceará (PCCE) segue no prazo para apresentar o relatório final e indiciar ou não os suspeitos.

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O delegado que preside o caso solicitou uma série de exames à Perícia Forense do Ceará (Pefoce), como: exame de eficiência do instrumento (foice usada no crime), exame de constatação de sangue e exame de identificação genética DNA, com confronto genético com material biológico da vítima sobrevivente.

O material recolhido no local do crime foi encaminhado ao Núcleo da Pefoce, em Quixeramobim.

'MATA ELA, MATA ELA'

Enquanto Evangelista Rocha dos Santos atacava com golpes de foice a ex-namorada do irmão dele, Ronivaldo Rocha dos Santos supostamente assistia à cena e incitava os ataques.

Conforme a reportagem do Diário do Nordeste apurou, os gritos com expressões, como: "mata ela, mata ela", vinham de Ronivaldo no último dia 1º de maio, como quem ordenasse e autorizasse o irmão a assassinar a vítima Ana Clara. 

Na versão de Evangelista, foi Ronivaldo quem o chamou para ir com ele até a casa da ex-namorada 'tirar satisfação' depois de, supostamente, a jovem ter quebrado o retrovisor e amassado a porta do carro de um veículo da família deles, propositalmente.

Evangelista foi até a casa da vítima armado com uma foice, o que, para a Polícia, demonstra que ele reconheceu que naquele momento "já estava na maldade", ou seja, com intenção de matar.

DISCUSSÃO E ATAQUE COM FOICE

Conforme consta em documentos obtidos pela reportagem, Evangelista pulou o muro da casa da vítima sobrevivente e passou a chamá-la "dizendo que queria conversar". Nesse momento, Ana Clara abriu a janela permitindo a aproximação do algoz. 

Os primeiros golpes foram nos braços e nas mãos da mulher. Depois, outras regiões do corpo foram atacadas, enquanto a vizinhança ouvia os gritos. Os irmãos saíram do local em seguida.

Evangelista foi o primeiro a ser preso. O suspeito teria dito aos policiais que não tinha intenção de esquartejar a mulher e que a motivação do crime estaria relacionada ao fato de acreditar que a vítima vinha subtraindo valores da conta bancária do irmão, "bem como em razão de conflitos anteriores e ofensas à mãe deles".

Na casa do suspeito, policiais militares apreenderam roupas ainda sujas de sangue, que já estavam dentro de um balde com água.

Já Ronivaldo Rocha disse aos agentes que não lembrava o momento em que o irmão havia surgido com uma foice e negou ter incitado a prática do crime.

Na versão do ex-namorado da vítima, ele não se recorda de ter proferido "qualquer comando para matar a mulher" e nega ter orientado o irmão a praticar violência extrema, como a mutilação.

AMEAÇAS E AGRESSÕES

Uma familiar da sobrevivente disse ter recebido um vídeo da jovem ferida e ouvido de populares que a mulher "teria pedido para que Deus a levasse, em razão das dores intensas", após o ataque.

Na versão da família, a vítima já tinha acionado a Polícia Militar em outros dois casos de agressões anteriores, mas quando os policiais chegavam, não conseguiam localizar o agressor e orientavam que a jovem buscasse uma medida protetiva.

Há ainda informações de que Ronivaldo vinha ameaçando matar todos da família.

"Desde o início o relacionamento entre ambos sempre foi bastante conturbado, sendo marcado por discussões recorrentes. Além das discussões, a vítima era constantemente humilhada e agredida fisicamente"
Parente

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) pediu a quebra do sigilo telefônico e telemático e a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Os suspeitos seguem presos e a Justiça autorizou a quebra do sigilo para obtenção do conteúdo dos celulares apreendidos com os irmãos.

REIMPLANTE DAS MÃOS

A jovem foi socorrida com vida e levada à UPA de Quixeramobim. Devido à gravidade dos ferimentos, ela foi transferida para o Hospital Regional do Sertão Central, localizado no mesmo município e agora segue internada no Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza.

Nesse domingo (3), o prefeito de Fortaleza divulgou que a sobrevivente apresenta evolução clínica positiva e sua recuperação segue "dentro do esperado" horas após ela ter sido submetida a uma cirurgia de reimplante realizada por "equipes especializadas que agiram de imediato".

O sucesso do procedimento, conforme descreve o prefeito, se deu pelo papel do Ceará como referência nacional em reimplantes de membros. O serviço no estado foi fortalecido recentemente com a posse de cinco novos cirurgiões especialistas em mãos, permitindo o atendimento de ocorrências de alta complexidade vindas inclusive do interior. 

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o superintendente do IJF disse que o reimplante de mãos da jovem contou com 15 profissionais e durou 12h.

Atualmente, o Ceará e Pernambuco são os únicos estados do Brasil a realizar esse tipo de intervenção por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo a postagem do prefeito de Fortaleza. Além do suporte cirúrgico, a paciente vem recebendo acompanhamento médico e assistencial para sua reabilitação.

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