Mãe e padrasto são presos após criança ser baleada na Parangaba, em Fortaleza

Uma criança foi baleada e precisou ser socorrida para uma unidade de saúde na noite dessa terça-feira (5), no bairro Parangaba. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o padrasto da vítima e a mãe da criança foram presos em flagrante pela Polícia Militar.

Segundo a SSPDS, equipes da PM foram acionadas após a entrada da criança ferida em uma unidade hospitalar. Durante as diligências, os policiais avistaram um homem em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da equipe, ele tentou fugir e se desfazer da arma que, conforme as investigações iniciais, teria sido utilizada no disparo.

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O suspeito, de 35 anos, apontado como padrasto da vítima, possui antecedentes por ser usuário ou dependente de drogas. A mãe da criança, uma mulher de 24 anos, também foi conduzida à Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, unidade plantonista da Polícia Civil.

Dececa investiga caso

Os dois foram autuados pelos crimes de lesão corporal, posse irregular de arma de fogo e omissão de cautela.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dececa), que realiza diligências e oitivas para esclarecer as circunstâncias do disparo e a dinâmica do caso.