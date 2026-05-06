'Supermaconha' escondida em pacotes de whey protein é apreendida no Aeroporto de Fortaleza

A Receita Federal apreendeu, na manhã desta quarta-feira (6), cerca de um quilo de haxixe, conhecido como a "supermaconha", escondido em pacotes de whey protein no Aeroporto Internacional de Fortaleza.

Vinda de Curitiba (PR) com destino à capital cearense, a encomenda foi interceptada nas instalações de uma transportadora localizada no Terminal de Cargas do Aeroporto.

Segundo informações da RF, a substância entorpecente foi apreendida e "encaminhada à autoridade policial competente para adoção das medidas investigativas e dos procedimentos legais cabíveis".

A apreensão foi realizada por agentes da Divisão de Vigilância e Repressão da Receita Federal na 3ª Região Fiscal (Direp03) e participação dos agentes caninos Bachar e Ithor.

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Outras apreensões

Conforme balanço da Receita, de janeiro até o início desde mês de maio, o órgão já apreendeu — nos estados do Ceará, Maranhão e Piauí — mais de quatro toneladas de entorpecentes, em operações próprias e ações integradas com outras autoridades de segurança pública.

"A Receita Federal mantém atuação contínua na fiscalização aduaneira e no combate ao tráfico de entorpecentes e demais ilícitos, por meio de ações baseadas em gestão de risco e uso de recursos especializados, com vistas à proteção da sociedade e à integridade das cadeias logísticas nacionais", diz nota da RF.