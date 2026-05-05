Permissionários se envolvem em briga generalizada no Mercado dos Peixes; veja vídeo

Uma confusão generalizada envolvendo permissionários de boxes do Mercado dos Peixes de Fortaleza, no bairro Mucuripe, foi registrada na tarde dessa segunda-feira (4). A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que atendeu a uma "ocorrência de vias de fato".

Nas imagens, é possível ver um homem de roupa branca levantando um facão e sendo contido por outras pessoas. Ele é afastado do local e, depois, trabalhadores intervêm e entram no estabelecimento.

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Permissionários não quiseram prestar queixa na delegacia

O conflito aconteceu entre dois permissionários de boxes, de 24 e 25 anos, que, segundo a polícia, não quiseram prestar queixa na delegacia.

"Diante dos fatos, as partes foram orientadas no local, porém não manifestaram interesse em representar, sendo a ocorrência finalizada sem necessidade de condução à delegacia", diz a nota da PMCE.

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Após ação de equipes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), a situação foi controlada. A motivação da briga não foi informada.

O Diário do Nordeste também solicitou esclarecimentos sobre o caso à Secretaria Municipal do Turismo (Setfor) e aguarda retorno.