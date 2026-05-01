Polícia Militar resgata motorista de aplicativo sequestrada e captura dois suspeitos em Fortaleza

Uma motorista de aplicativo, de 44 anos, que havia sido sequestrada, foi resgatada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, nessa quinta-feira (30).

A vítima foi encontrada no interior do veículo com as mãos amarradas por abraçadeiras plásticas, e uma dupla de suspeitos foi capturada.

A ação ocorreu após a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) ser acionada sobre um carro roubado que trafegava da Avenida Abolição com direção ao Centro.

Uma equipe do Pelotão de Motos do 1º Comando Regional da Polícia Militar (1º CRPM) se deslocou até a região da Avenida Leste-Oeste e fez a abordagem.

Os suspeitos, de 17 e 21 anos, foram contidos enquanto a motorista de app era resgatada. A dupla foi conduzida à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde, contra o adolescente, foi lavrado um ato infracional e, contra o adulto, houve a autuação por roubo com restrição de liberdade e corrupção de menor.

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Itens apreendidos

De acordo com a PCE, a "rápida resposta policial" recuperou o veículo e ainda apreendeu um aparelho celular, um chip telefônico e R$ 228,25 em dinheiro, além das abraçadeiras usadas para sequestrar a vítima.

"A vítima informou que trabalha como motorista por aplicativo e que havia sido rendida no bairro Praia do Futuro, sendo mantida sob restrição de liberdade enquanto os suspeitos se deslocavam com o veículo", indicou a corporação.