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Mulher é presa com três quilos de cocaína e crack em ônibus de viagem em Juazeiro do Norte

Suspeita estava em veículo que vinha de Sobral.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Foto que contém drogas e arma de fogo.
Legenda: Polícia Civil apreendeu drogas e armas com mulher em Juazeiro do Norte.
Foto: Ascom PCCE/Divulgação.

Uma mulher de 21 anos foi presa na manhã deste domingo (14) em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. Ela estava em ônibus de viagem que vinha de Sobral e portava três quilos de drogas e uma arma de fogo.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os agentes de segurança apuravam em Juazeiro do Norte detalhes envolvendo a distribuição de entorpecentes.

A mulher, que não foi identificada, foi uma das suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas, transportando drogas em um ônibus de transporte coletivo.

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A suspeita foi presa e autuada pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. As investigações para possíveis demais envolvidos na atividade criminosa seguem a cargo da Polícia Civil.

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