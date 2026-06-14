Mulher é presa com três quilos de cocaína e crack em ônibus de viagem em Juazeiro do Norte
Suspeita estava em veículo que vinha de Sobral.
Uma mulher de 21 anos foi presa na manhã deste domingo (14) em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. Ela estava em ônibus de viagem que vinha de Sobral e portava três quilos de drogas e uma arma de fogo.
Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os agentes de segurança apuravam em Juazeiro do Norte detalhes envolvendo a distribuição de entorpecentes.
A mulher, que não foi identificada, foi uma das suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas, transportando drogas em um ônibus de transporte coletivo.
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Durante a vistoria após a abordagem, os agentes encontraram cerca de três quilos de cocaína e crack, além de um revólver sem numeração e munições de calibre .38.
A suspeita foi presa e autuada pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. As investigações para possíveis demais envolvidos na atividade criminosa seguem a cargo da Polícia Civil.