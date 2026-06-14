Mulher é encontrada morta em quarto de hotel em Itapipoca

Uma mulher de 30 anos foi encontrada morta em um quarto de hotel na cidade de Itapipoca, Interior do Ceará. A suspeita é de que o crime se trate de um feminicídio.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o corpo da vítima estava com lesões cometidas por arma branca.

O caso foi registrado na noite desse sábado (13) e até a tarde deste domingo (14) o suspeito pelo crime não foi preso.

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A Pasta afirma que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias de uma morte e que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram diligências no local.

"A Delegacia de Polícia Civil de Itapipoca está a cargo dos trabalhos investigativos com o intuito de elucidar as informações acerca do caso, bem como identificar a autoria do crime. Os trabalhos policiais seguem em andamento", disse a SSPDS, em nota.