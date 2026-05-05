Homem é preso após descumprir medida protetiva e invadir casa da ex, no Interior do CE

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), nessa segunda-feira (4), após descumprir uma medida protetiva da ex-companheira, em Lavras da Mangabeira, no Interior do Ceará.

Os policiais foram acionados após o homem invadir a casa da vítima, que não estava no local, e em seguida tentar invadir o hospital em que ela trabalha. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o suspeito exaltado, agressivo e com sinais de embriaguez.

Após ser detido, o homem foi encaminhado à Delegacia de Lavras da Mangabeira, onde foi autuado por descumprir decisão judicial; injúria; ameaça; violação de domicílio; dano e facilitação da divulgação de calúnia, difamação ou injúria.

Família denuncia tentativa de feminicídio

Segundo relato de familiares nas redes sociais, o homem invadiu a casa da vítima para cumprir ameaças de morte feitas contra ela, o que motivou a medida protetiva em desfavor do suspeito.

Ao não encontrar a ex-companheira no local, ele destruiu móveis e diversos objetos, e se direcionou ao hospital onde a vítima cumpria expediente de plantão. O suspeito não conseguiu entrar na unidade de saúde, mas ficou xigando a vítima aos gritos.

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Prefeitura se manifesta

Em nota pública divulgada, a Prefeitura de Lavras da Mangabeira, por meio da Secretaria do Trabalho, da Mulher e Desenvolvimento Social, manifestou-se em solidariedade à vítima e se colocou a disposição para conceder o apoio necessário.

"Situações como essa evidenciam a gravidade do problema e reforçam a necessidade de cumprimento rigoroso das medidas de proteção, fundamentais para resguardar a vida e a dignidade das mulheres", destacou o Município.