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Operação no CE e em MG mira organização suspeita de movimentar mais de R$ 500 milhões

Ação é desdobramento de operação que prendeu vereadores de Morada Nova, no Ceará.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:19)
Segurança
agentes da polícia civil, de costas, ao lado de viatura.
Legenda: Operação ocorre em Fortaleza e outras quatro cidades do Ceará, além de Belo Horizonte.
Foto: Divulgação/Ficco.

Uma operação deflagrada na manhã desta terça-feira (5) no Ceará e em Minas Gerais cumpre mandados contra organização criminosa que teria movimentado mais de R$ 500 milhões.

A Operação Consorte foi deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) e é um desdobramento de ação realizada em março que prendeu vereadores de Morada Nova, no Interior do Estado.

Nesta fase, o foco da operação "é a desarticulação financeira da organização criminosa, com ênfase na apuração de crimes de lavagem de capitais e delitos correlatos", conforme divulgado pela Polícia Federal.

No Ceará, além de Morada Nova, os agentes cumprem mandados em Fortaleza, Aquiraz, Jaguaribara e Ibicuitinga. Já em Minas Gerais, o trabalho acontece em Belo Horizonte.

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Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) 

A operação é coordenada pela Ficco, grupo composto por Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Polícia Federal (PF), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) e Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN).

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