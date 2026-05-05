Operação no CE e em MG mira organização suspeita de movimentar mais de R$ 500 milhões

Uma operação deflagrada na manhã desta terça-feira (5) no Ceará e em Minas Gerais cumpre mandados contra organização criminosa que teria movimentado mais de R$ 500 milhões.

A Operação Consorte foi deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) e é um desdobramento de ação realizada em março que prendeu vereadores de Morada Nova, no Interior do Estado.

Nesta fase, o foco da operação "é a desarticulação financeira da organização criminosa, com ênfase na apuração de crimes de lavagem de capitais e delitos correlatos", conforme divulgado pela Polícia Federal.

No Ceará, além de Morada Nova, os agentes cumprem mandados em Fortaleza, Aquiraz, Jaguaribara e Ibicuitinga. Já em Minas Gerais, o trabalho acontece em Belo Horizonte.

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São cumpridos 27 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão, expedidos pela 93ª Zona Eleitoral. Os trabalhos são realizados por 108 policiais federais e civis, distribuídos em 27 equipes operacionais, e as investigações seguem em andamento.

Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco)

A operação é coordenada pela Ficco, grupo composto por Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Polícia Federal (PF), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) e Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN).