Esquema de fraude bancária no Ceará roubou pelo menos R$ 200 mil da conta de idosos e falecidos

O gerente bancário de 38 anos preso no dia 22 de abril em Ipaumirim, no interior do Ceará, por sacar dinheiro e fazer empréstimos no nome de clientes idosos e já falecidos, está envolvido em um esquema de fraudes que roubou pelo menos R$ 200,9 mil de contas bancárias. A denúncia foi feita pelo Banco Bradesco e investigada pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), que indiciou, na última terça-feira (28), o funcionário identificado como Francisco Emanuel Lourenço pelo crime de furto qualificado mediante fraude e abuso de confiança.

O esquema ilícito já durava pelo menos três meses, segundo relatórios da instituição bancária, que pediu uma instauração de inquérito policial à Delegacia Municipal de Ipaumirim, conforme documentos aos quais o Diário do Nordeste obteve acesso.

De acordo com o indiciamento, há um "número ainda maior de vítimas", que estão sendo compiladas pelo banco.

O caso foi investigado a partir de informações colhidas pelo Departamento de Inteligência da Polícia (DIP) e confirmadas pelo Departamento de Segurança Corporativa do Banco Bradesco.

"De acordo com as informações levantadas no curso das investigações, o suspeito valia-se de sua função em uma instituição financeira para fraudar operações bancárias, reativando contas de pessoas idosas e outras já falecidas. Em seguida, efetuava empréstimos em nome das vítimas e sacava os valores, obtendo, assim, vantagens financeiras indevidas", informou a PCCE no dia da prisão.

A captura do suspeito ocorreu no mesmo dia em que mais uma suposta fraude financeira se deu na agência bancária do Bradesco em Ipaumirim. Segundo relatório da instituição, no dia 22 de abril, Francisco Emanuel fez dois saques na conta de um idoso de 94 anos já falecido, totalizando R$ 3 mil.

O fato motivou sua prisão em flagrante, convertida em preventiva no dia seguinte após audiência de custódia, pela gravidade da sequência de delitos. Ele foi recolhido na Unidade Prisional de Icó.

No dia da captura, ainda foram apreendidos R$ 7.751 e 21 cartões, com a titularidade em diversos nomes.

O Diário do Nordeste solicitou um posicionamento à defesa do bancário, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

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Bancário desligava câmeras para fazer saques

Segundo a investigação, as câmeras de segurança de onde ficam os caixas de saque eletrônico da agência eram desligadas, para que os saques fraudulentos não fossem flagrados pelas imagens.

"[...] As gravações foram interrompidas e retomadas durante intervalos de 40 (quarenta) e 45 (quarenta e cinco) minutos antes ou após as operações, o que indica a possibilidade de desligamento manual das câmeras de segurança do local", informou a defesa do Banco Bradesco.

Com suas credenciais de bancário, Emanuel é suspeito de ter roubado ao menos R$ 84.400. Entre fevereiro e março, ele recebeu 50 depósitos em sua conta pessoal, totalizando R$ 72,4 mil, valor incompatível com seu salário de bancário, conforme a Polícia Civil.

Outro ponto levantou suspeitas foi o fato de Francisco Emanuel ter acessado um total de 993 contas bancárias, e, destas, ter bloqueado 13 poupanças.

Já entre os dias 6 e 10 de abril, foram identificados seis saques da conta poupança de uma idosa, resultando em prejuízo de R$ 9 mil. Ele teria cadastrado falsamente a biometria da cliente no dia 2 de abril.

Uma sequência de 49 saques da conta de uma vítima deixou um prejuízo de R$ 116,5 mil. As operações foram feitas após as credenciais de um outro gerente da mesma agência terem pedido a entrega de um cartão de débito. A participação desse funcionário não é descrita no inquérito.

Entretanto, foi essa suspeita que fez o Bradesco tentar consultar o videomonitoramento da agência e perceber que havia inconsistências na gravações. "Em razão da similaridade das movimentações financeiras suspeitas, o Requerente tentou consultar as imagens de câmeras de segurança do interior da agência bancária onde ocorreram os saques mencionados", disse a instituição bancária.

Fraude e abuso de confiança

No documento que indiciou o bancário por furto qualificado, a Delegacia de Ipaumirim destacou que ele abusou da confiança dos clientes e pontuou que a ele usou a fraude como "meio ardiloso para consumar a subtração dos valores".

Segundo o indiciamento, o "investigado não era um mero funcionário; ele exercia o cargo de gerente da agência, posição que lhe conferia não apenas a confiança da instituição financeira, mas também acesso privilegiado a informações sigilosas dos clientes, senhas de serviço e sistemas operacionais".

Ao reativar contas de pessoas falecidas ou de idosos sem o conhecimento ou consentimento destes, Francisco Emanuel induziu o sistema bancário a erro, fazendo-o acreditar na legitimidade das operações. A contratação de empréstimos e os saques subsequentes só foram possíveis porque o agente manipulou os registros e procedimentos internos, utilizando um artifício para enganar os mecanismos de controle da instituição e, assim, subtrair o dinheiro Polícia Civil Indiciamento

A Polícia Civil pediu à Justiça a decretação do bloqueio cautelar de todos os bens e valores de Francisco Emanuel, além da decretação da quebra do sigilo bancário referente aos últimos 12 meses. As medidas se fazem necessárias para que os valores roubados sejam rastreados, "para garantir o futuro ressarcimento das vítimas".