Gerente de banco é preso no Interior do Ceará por fazer empréstimos em nome de idosos e falecidos
O suspeito deve responder por furto mediante fraude e abuso de confiança.
Um gerente de banco de 38 anos foi preso em flagrante em Ipaumirim, no Interior do Ceará, nessa quarta-feira (22), suspeito de fraudar contas de idosos e pessoas falecidas. Ele não teve sua identidade revelada pela Polícia.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito se aproveitava do trabalho na instituição financeira para reativar contas de idosos e falecidos, pedir empréstimos em nome das vítimas e, por fim, sacar os valores.
Quando foram à agência, os policiais encontraram o gerente com R$ 8 mil em espécie e diversos cartões magnéticos, entre eles um que estava vinculado à conta de um idoso que havia "feito um saque" no mesmo dia.
Veja também
Prisão
O homem foi conduzido à Delegacia de Ipaumirim e autuado em flagrante por furto mediante fraude e abuso de confiança. O crime é passível de quatro a oito anos de reclusão.