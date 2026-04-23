PMCE apreende armas e munições em casa de idoso em Orós, no Ceará
Policiais foram ao local após denúncia de que homem teria ameaçado um morador da região.
A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu diversas armas de fogo e munições na casa de um idoso de 88 anos no distrito de Guassussê, em Orós, no interior do Ceará.
A ação aconteceu na manhã da última terça-feira (21), após os oficiais receberem a denúncia de que o idoso teria ameaçado um morador da região, e se deslocarem até o imóvel.
Os policiais fizeram uma busca na residência e encontraram distribuídas em diversos cômodos:
- uma pistola calibre 9mm;
- um rifle calibre .357;
- dois revólveres calibre .38;
- um rifle calibre .38;
- uma espingarda artesanal do tipo socadeira;
- aproximadamente 69 munições de diferentes calibres.
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Idoso negou as acusações
O idoso negou a acusação de que tivesse ameaçado alguém, e alegou que as armas pertenciam ao seu filho, que não foi localizado.
Segundo a PMCE, o idoso e o material apreendido foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Iguatu, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.