PMCE apreende armas e munições em casa de idoso em Orós, no Ceará

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu diversas armas de fogo e munições na casa de um idoso de 88 anos no distrito de Guassussê, em Orós, no interior do Ceará.

A ação aconteceu na manhã da última terça-feira (21), após os oficiais receberem a denúncia de que o idoso teria ameaçado um morador da região, e se deslocarem até o imóvel.

Os policiais fizeram uma busca na residência e encontraram distribuídas em diversos cômodos:

uma pistola calibre 9mm;

um rifle calibre .357;

dois revólveres calibre .38;

um rifle calibre .38;

uma espingarda artesanal do tipo socadeira;

aproximadamente 69 munições de diferentes calibres.

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Idoso negou as acusações

O idoso negou a acusação de que tivesse ameaçado alguém, e alegou que as armas pertenciam ao seu filho, que não foi localizado.

Segundo a PMCE, o idoso e o material apreendido foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Iguatu, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.