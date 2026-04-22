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Motorista com sinais de embriaguez é preso após colisão que matou mulher em Groaíras

Acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quarta-feira (22).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 21:44)
Segurança
Imagem do acidente que ocorreu na entrada do município de Groaíras, no Ceará.
Legenda: O acidente de trânsito foi registrado na CE-179, próximo do município de Groaíras.
Foto: Reprodução.

Um motorista foi preso por homicídio culposo no trânsito após colidir o carro contra uma moto e matar uma mulher de 53 anos. O acidente ocorreu na CE-179, na manhã desta quarta-feira (22), próximo do município de Groaíras (CE). Testemunhas relataram que o homem de 47 anos, cuja identidade não foi informada,  apresentava sinais de embriaguez.

Ele dirigia um Ford Fiesta vermelho quando colidiu com a moto da vítima, identificada como Maria Alves Ximenes Guimarães. O condutor foi abordado e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Sobral, onde foi autuado em flagrante por homicídio culposo no trânsito.

A ocorrência está a cargo da mesma delegacia e o suspeito foi colocado à disposição da Justiça. 

Atendimento médico

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) detalhou que a vítima chegou a receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). No entanto, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito

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