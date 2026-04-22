Motorista com sinais de embriaguez é preso após colisão que matou mulher em Groaíras
Acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quarta-feira (22).
Um motorista foi preso por homicídio culposo no trânsito após colidir o carro contra uma moto e matar uma mulher de 53 anos. O acidente ocorreu na CE-179, na manhã desta quarta-feira (22), próximo do município de Groaíras (CE). Testemunhas relataram que o homem de 47 anos, cuja identidade não foi informada, apresentava sinais de embriaguez.
Ele dirigia um Ford Fiesta vermelho quando colidiu com a moto da vítima, identificada como Maria Alves Ximenes Guimarães. O condutor foi abordado e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Sobral, onde foi autuado em flagrante por homicídio culposo no trânsito.
A ocorrência está a cargo da mesma delegacia e o suspeito foi colocado à disposição da Justiça.
Atendimento médico
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) detalhou que a vítima chegou a receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). No entanto, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.
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Para atender a ocorrência, foram acionadas equipes do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).