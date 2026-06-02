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Caso Kaianne: 'jamais tramaria a morte da pessoa que mais amava', diz acusado em interrogatório

O julgamento chega ao segundo dia em Aquiraz, e é acompanhado pelo Diário do Nordeste.

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e
Segurança
foto da contadora kaianne, vitima de feminicidio em aquiraz, regiao metropolitana de fortaleza.
Legenda: O acusado pelo crime é o próprio marido da contadora.
Foto: Arquivo Pessoal.

O júri do Caso Kaianne chega ao segundo dia nesta terça-feira (2). Após a defesa do réu Leonardo Nascimento Chaves, marido da vítima e apontado como mentor do crime, tentar mais uma vez adiar a sessão e ter o pedido negado pelo Judiciário, o acusado sentou no banco dos réus para ser interrogado.

Por volta das 10h30, Leonardo começou a responder às perguntas dos advogados de defesa. Na versão do denunciado, ele "jamais tramaria a morte da pessoa que mais amava".

O Diário do Nordeste acompanha presencialmente o julgamento do 'Caso Kaianne', que acontece no fórum localizado em Aquiraz, cidade onde a contadora Kaianne Bezerra Lima Chaves foi assassinada.

O réu optou por não responder às perguntas da acusação e da assisstência da acusação. Em sequência, deve ser interrogado o outro acusado pelo crime, Adriano Andrade, tido como executor do homicídio.

Conforme o Ministério Público do Ceará (MPCE), Kaianne foi vítima de um crime 'friamente premeditado' pelo próprio esposo dela, o professor Leonardo Nascimento Chaves.

O QUE DIZ O ACUSADO

Conforme a denúncia apresentada pelo MPCE, Leonardo pretendia obter vantagem financeira com a morte da esposa, por meio de seguros de vida dos quais era beneficiário. 

Veja também

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Segurança

Episódio final de temporada de Sigilo Quebrado mostra expectativa pelo júri e o legado de Kaianne

O crime teria sido encomendado por ele a Adriano Andrade Ribeiro, que contou com a ajuda de um adolescente para forjar o latrocínio.

Quando questionado sobre a situação econômica do casal, o réu disse: "nos tínhamos nossos gastos mensais e nossa renda era sempre colocada junta. Às vezes faltava, mas não era uma coisa muito normal. Sempre resolvíamos".

O acusado disse ainda que havia pedido dinheiro à agiotas devido à dívidas adquiridas após a reforma da casa, e  que Adriano era “financiador dele no empréstimo”.

SOBRE O JÚRI

No primeiro dia do júri aconteceu a formação do conselho de sentença, composto por sete jurados populares, e depoimentos das testemunhas.

Ao todo, foram ouvidas quatro testemunhas de acusação e três de defesa. As demais que estavam previstas foram dispensadas.

Após o interrogatório dos réus deve começar a fase de debates. Depois, o Conselho de Sentença se reúne para votar pela condenação ou absolvição. O júri está previsto para ser finalizado nesta quarta-feira (3).

'O INIMIGO DORMIA AO LADO'

No fim de 2025, o Diário do Nordeste lançou a terceira temporada do Podcast Sigilo Quebrado com detalhes sobre a trama que resultou na morte da contadora.

Nas primeiras horas após a morte de Kaianne, o crime era 'tratado' como um latrocínio. No entanto, a atitude do marido sobrevivente, Leonardo Nascimento Chaves, professor concursado do Estado, levantou suspeitas imediatas, tanto de um membro da família quanto na Polícia Civil. O tio de Katiane, Luciano Moura, foi uma das primeiras pessoas a confrontá-lo diretamente.

A versão de Leonardo começou a apresentar falhas.

De acordo com a acusação, Leonardo e Kaianne eram casados, "sendo ele o responsável por arquitetar o crime de feminicídio, visando a obtenção de vantagem patrimonial, haja vista ser um dos herdeiros necessários de seguros contratados pela vítima".

Leonardo teria decidido que executaria a esposa "visando angariar fundos para arcar com suas dívidas pessoais, planejando o crime" e contratando Adriano Ribeiro para a ação criminosa. Após o assassinato, os envolvidos subtraíram bens da casa para simular que o crime se tratava de um latrocínio.

Montagem da capa do podcast Sigilo Quebrado com os rostos de Leonardo Chaves e Adriano Ribeiro
Legenda: Os dois réus devem sentar perante ao Tribunal Popular do Júri no primeiro semestre de 2026.
Foto: Kid Júnior

De início, a versão contada pelo marido da contadora ficou como principal linha investigativa da Polícia. O caso teve a primeira reviravolta duas semanas após o assassinato, quando Leonardo foi preso. 

Kaianne morreu aos 35 anos, no dia 26 de agosto de 2023.

SEQUÊNCIA DE AGRESSÕES

As primeiras investigações apontavam que a contadora foi morta com uma paulada na cabeça. No entanto, o laudo pericial elaborado pela Perícia Forense do Ceará (Pefoce) atestou que ela foi morta por "asfixia mecânica em decorrência de esganadura".

A Polícia Civil teve acesso ao conteúdo de câmeras de um estacionamento de um shopping, em Aquiraz. As imagens mostraram Leonardo Nascimento Chaves conversando com o motorista de veículos por aplicativos Adriano Andrade Ribeiro e um adolescente, por volta de 20h35 da noite de 26 de agosto, poucos minutos antes da morte de Kaianne Bezerra.

Conforme as investigações policiais, Leonardo foi para casa e simulou o assalto, junto da dupla contratada. O marido de Kaianne teria decidido ‘aguar plantas’ de fora da residência, com o intuito de ser abordado pelos supostos assaltantes.

Leonardo teria ainda deixado separados uma corda - para os "assaltantes" o amarrarem - e um pedaço de pau - para matarem a própria esposa. E ainda teria pedido para os comparsas o agredirem, para fortalecer a versão do latrocínio.

Após matarem Kaianne, os criminosos roubaram objetos da casa, como TVs, aparelhos celulares, outros aparelhos eletrônicos, bebidas alcoólicas e as alianças do casal. O próprio Leonardo Chaves teria ajudado a colocar os pertences no carro dos comparsas.

O serviço dos criminosos teria custado R$ 1,2 mil, pagos por Leonardo, com a promessa de um novo pagamento após o recebimento do seguro de vida da esposa.

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