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Homem com indícios de surto é preso após destruir salas de delegacia em Caucaia

Ele foi autuado em flagrante pelo crime de dano.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (1º) após causar danos em uma unidade da Polícia Civil no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito danificou janelas e outros objetos da delegacia, que não funcionava em regime de plantão no momento da ocorrência. Não foi explicado como ele entrou na unidade policial. 

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Homem apresentava sinais de surto

Segundo a Polícia CIvil, o suspeito apresentava indícios de surto no momento da ação. Após ser detido, ele foi conduzido para uma unidade policial, onde foi autuado em flagrante pelo crime de dano e colocado à disposição da Justiça.

Ainda conforme a Polícia Civil, o homem possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, homicídio e por integrar organização criminosa.

As circunstâncias que levaram ao episódio serão apuradas pelas autoridades.

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