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Professora de escola no Ceará passa mal e Polícia investiga tentativa de envenenamento

O caso aconteceu em uma escola municipal de um distrito de Santa Quitéria.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Viatura da Polícia Civil em frente à Delegacia de Santa Quitéria.
Legenda: O caso é investigado pela Delegacia Municipal de Santa Quitéria.
Foto: Reprodução/Google Maps.

Uma professora de uma escola municipal de Santa Quitéria, na região Norte do Ceará, passou mal na última segunda-feira (25) após beber uma água supostamente envenenada. O caso aconteceu na escola de ensino fundamental Raimundo Alves de Freitas, no distrito de Sangradouro.

A Polícia investiga a ocorrência como "tentativa de homicídio". Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que coletou e encaminhou material para a Perícia Forense do Estado (Pefoce) — órgão que poderá identificar se havia alguma substância no líquido e, se sim, qual seria ela. 

A investigação está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Santa Quitéria.

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Suspeita de envenenamento

Nas redes sociais, a administração da cidade afirmou que presta suporte à servidora para "garantir sua plena e célere recuperação". No entanto, não informa o estado de saúde da professora, nem se aprofunda na denúncia sobre a suspeita de envenenamento.

A prefeitura garante, porém, que a Secretaria Municipal da Educação Básica colabora com a Polícia Civil. "A administração municipal acompanhará de perto cada etapa dos desdobramentos policiais e se manterá atenta às conclusões do inquérito para adotar eventuais medidas administrativas", conclui a gestão.

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