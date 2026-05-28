Professora de escola no Ceará passa mal e Polícia investiga tentativa de envenenamento
O caso aconteceu em uma escola municipal de um distrito de Santa Quitéria.
Uma professora de uma escola municipal de Santa Quitéria, na região Norte do Ceará, passou mal na última segunda-feira (25) após beber uma água supostamente envenenada. O caso aconteceu na escola de ensino fundamental Raimundo Alves de Freitas, no distrito de Sangradouro.
A Polícia investiga a ocorrência como "tentativa de homicídio". Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que coletou e encaminhou material para a Perícia Forense do Estado (Pefoce) — órgão que poderá identificar se havia alguma substância no líquido e, se sim, qual seria ela.
A investigação está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Santa Quitéria.
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Suspeita de envenenamento
Nas redes sociais, a administração da cidade afirmou que presta suporte à servidora para "garantir sua plena e célere recuperação". No entanto, não informa o estado de saúde da professora, nem se aprofunda na denúncia sobre a suspeita de envenenamento.
A prefeitura garante, porém, que a Secretaria Municipal da Educação Básica colabora com a Polícia Civil. "A administração municipal acompanhará de perto cada etapa dos desdobramentos policiais e se manterá atenta às conclusões do inquérito para adotar eventuais medidas administrativas", conclui a gestão.