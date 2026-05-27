Homem suspeito de matar a mãe de 81 anos é preso após ameaçar tia em Morada Nova
Homem estava sendo procurado pela polícia pelo feminicídio, ocorrido no início do mês.
Um homem de 45 anos que estava sendo procurado pela polícia por suspeita de matar a própria mãe, em crime ocorrido em Morada Nova no começo de maio, foi preso nesta terça-feira (26) por ameaçar uma tia, também no município.
Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), agentes da Polícia Militar atenderam uma denúncia de ameaça em via pública. Ao chegar ao local, os PMs constataram que o homem denunciado era suspeito de ter matado a mãe no último dia 5 de maio.
Ele foi levado em flagrante para a Delegacia de Polícia Civil de Morada Nova, onde foi autuado pelo crime de ameaça e teve o mandado de prisão preventiva por feminicídio cumprido. O suspeito está, agora, à disposição da justiça.
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Relembre o feminicídio
No último dia 5 de maio, uma idosa de 81 anos foi encontrada morta a facadas na zona rural de Morada Nova. Na ocasião, não havia informações oficiais sobre motivação ou demais detalhes.
À época, a SSPDS informou que a Polícia Civil do Ceará estava investigando as circunstâncias e realizando diligências para localizar e capturar o suspeito do crime.