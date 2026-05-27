Homem suspeito de matar a mãe de 81 anos é preso após ameaçar tia em Morada Nova

Um homem de 45 anos que estava sendo procurado pela polícia por suspeita de matar a própria mãe, em crime ocorrido em Morada Nova no começo de maio, foi preso nesta terça-feira (26) por ameaçar uma tia, também no município.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), agentes da Polícia Militar atenderam uma denúncia de ameaça em via pública. Ao chegar ao local, os PMs constataram que o homem denunciado era suspeito de ter matado a mãe no último dia 5 de maio.

Ele foi levado em flagrante para a Delegacia de Polícia Civil de Morada Nova, onde foi autuado pelo crime de ameaça e teve o mandado de prisão preventiva por feminicídio cumprido. O suspeito está, agora, à disposição da justiça.

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Relembre o feminicídio

No último dia 5 de maio, uma idosa de 81 anos foi encontrada morta a facadas na zona rural de Morada Nova. Na ocasião, não havia informações oficiais sobre motivação ou demais detalhes.

À época, a SSPDS informou que a Polícia Civil do Ceará estava investigando as circunstâncias e realizando diligências para localizar e capturar o suspeito do crime.