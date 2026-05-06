Idosa de 81 anos é morta a facadas em Morada Nova

Uma idosa de 81 anos foi morta a facadas na zona rural de Morada Nova, a cerca de 168 km de Fortaleza, nessa terça-feira (5).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), a Polícia Civil do Estado está investigando as circunstâncias da morte. Não há informações oficiais sobre qual teria sido a motivação do crime.

Ainda segundo a SSPDS, agentes policiais estão em diligência para localizar e capturar o suspeito do assassinato.

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A ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense do Estado do Ceará. A Delegacia da Polícia Civil de Morada Nova está responsável pelo caso.

Informações que auxiliem nas investigações policiais podem ser direcionadas ao número 181 ou para o WhatsApp (85) 3101-0181. No segundo número, é possível enviar denúncias por mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

Também é possível contribuir pelo site “e-denúncia”. O sigilo e o anonimato são garantidos em todas as formas de denúncia.