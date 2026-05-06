Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Idosa de 81 anos é morta a facadas em Morada Nova

Suspeito do crime está sendo procurado por agentes policiais.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:35)
Segurança
Várias viaturas pretas da Polícia Civil do Ceará estão perfiladas em um pátio aberto, com destaque para um veículo em primeiro plano que exibe o brasão e a identificação oficial. Ao fundo, árvores densas e a fachada de um edifício governamental completam o cenário sob um céu azul ensolarado.
Legenda: Circunstâncias do crime são investigados pela Polícia Civil do Ceará.
Foto: Juliano Farias / SSPDS.

Uma idosa de 81 anos foi morta a facadas na zona rural de Morada Nova, a cerca de 168 km de Fortaleza, nessa terça-feira (5).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), a Polícia Civil do Estado está investigando as circunstâncias da morte. Não há informações oficiais sobre qual teria sido a motivação do crime. 

Ainda segundo a SSPDS, agentes policiais estão em diligência para localizar e capturar o suspeito do assassinato.

Veja também

teaser image
Segurança

Operação no CE e em MG mira organização suspeita de movimentar mais de R$ 500 milhões

teaser image
Segurança

Taxista é arrastado em avenida durante assalto em Fortaleza

A ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense do Estado do Ceará. A Delegacia da Polícia Civil de Morada Nova está responsável pelo caso

Informações que auxiliem nas investigações policiais podem ser direcionadas ao número 181 ou para o WhatsApp (85) 3101-0181. No segundo número, é possível enviar denúncias por mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

Também é possível contribuir pelo site “e-denúncia”. O sigilo e o anonimato são garantidos em todas as formas de denúncia.

Assuntos Relacionados
Várias viaturas pretas da Polícia Civil do Ceará estão perfiladas em um pátio aberto, com destaque para um veículo em primeiro plano que exibe o brasão e a identificação oficial. Ao fundo, árvores densas e a fachada de um edifício governamental completam o cenário sob um céu azul ensolarado.
Segurança

Idosa de 81 anos é morta a facadas em Morada Nova

Suspeito do crime está sendo procurado por agentes policiais.

Redação
Há 1 hora
Taxista é arrastado em avenida durante assalto em Fortaleza
Segurança

Taxista é arrastado em avenida durante assalto em Fortaleza

Testemunhas ajudaram profissional após colisão de veículo, na avenida Osório de Paiva.

Redação
Há 1 hora
pamella foto vitima
Segurança

Justiça manda a júri um dos acusados de matar mulher trans a pauladas em Fortaleza

O segundo réu pelo assassinato foi impronunciado.

Emanoela Campelo de Melo
06 de Maio de 2026
forum saida fachada predio.
Segurança

Execução em campo de futebol e gargalo de garrafa cravado no pescoço: acusado pelo crime é inocentado

A vítima supostamente já estava ‘jurada de morte’.

Redação
06 de Maio de 2026
Foto de agente da PRF durante abordagem do veículo.
Segurança

Motorista sem CNH é autuado ao transportar madeira ilegal em caminhão irregular na BR-116

A ação foi registrada pela PRF durante fiscalização em Aquiraz.

Bergson Araujo Costa
05 de Maio de 2026
Itens apreendidos pela Polícia Civil dispostos sobre mesa da delegacia.
Segurança

Trio é preso em Fortaleza suspeito de desviar R$ 1 milhão de servidores públicos

Foram feitas vítimas no Ceará, no Piauí, em Pernambuco, em Brasília e no Rio Grande do Sul.

Luana Severo e Emanoela Campelo de Melo
05 de Maio de 2026
montagem de fotos mostra briga generalizada entre permissionários no Mercado dos Peixes, em Fortaleza.
Segurança

Permissionários se envolvem em briga generalizada no Mercado dos Peixes; veja vídeo

Um homem de roupa branca chega a levantar um facão e é contido por outras pessoas.

Redação
05 de Maio de 2026
Casa destruída pelo agressor.
Segurança

Homem é preso após descumprir medida protetiva e invadir casa da ex, no Interior do CE

A vítima não estava em casa, em Lavras da Mangabeira.

Redação
05 de Maio de 2026
Fachada do Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, com prédio branco de arquitetura modernista ao fundo, janelas em grade geométrica e placa em primeiro plano com o nome “Fórum Clóvis Beviláqua”, cercada por grades e vegetação.
Segurança

Após 13 anos, Justiça marca júri de PMs acusados de matar homem em Maranguape

Caso aconteceu em 2013, durante uma abordagem policial na CE-455, na Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima foi encontrada morta cinco dias depois da ocorrência.

Matheus Facundo
05 de Maio de 2026
agentes da polícia civil, de costas, ao lado de viatura.
Segurança

Operação no CE e em MG mira organização suspeita de movimentar mais de R$ 500 milhões

Ação é desdobramento de operação que prendeu vereadores de Morada Nova, no Ceará.

Redação
05 de Maio de 2026
foto de Luzia Firmino da Costa, de 75 anos, que morreu após ser atacada por um enxame de abelhas no município de Ararendá.
Segurança

Idosa morre após ataque de abelhas no Interior do Ceará

Corpo da vítima foi encaminhado ao Núcleo da Perícia Forense (Pefoce) de Crateús.

Redação
04 de Maio de 2026
prisao policiais mulher vitima dois presos.
Segurança

'Mata ela', gritou ex-namorado de jovem que teve as mãos decepadas pelo irmão dele em Quixeramobim

A tentativa de feminicídio aconteceu no dia 1º de maio. Dois homens foram presos.

Emanoela Campelo de Melo
04 de Maio de 2026
Foto do ex-PM Antônio José de Abreu Vidal, condenado pela Chacina do Curió, sendo preso pelo ICE nos Estados Unidos.
Segurança

Ex-PM condenado pela Chacina do Curió chega ao sistema prisional do CE após quase 3 anos da sentença

O ex-agente de segurança ficou foragido por anos nos Estados Unidos, e só chegou ao Brasil após ser extraditado em setembro do ano passado.

Matheus Facundo
04 de Maio de 2026
forum clovis bevilaqua homem saindo fachada.
Segurança

Tortura, tiros e 'tribunal do crime': membros do CV são condenados por homicídio na Praia do Futuro

Somadas, as penas dos réus chegam a 90 anos de prisão.

Emanoela Campelo de Melo
04 de Maio de 2026
Imagem mostra uma mesa clara, em ambiente interno, com diversas cédulas de real espalhadas e organizadas em pequenos montes. Há notas de diferentes valores, incluindo 5, 10, 20, 50 e 100 reais. Sobre o dinheiro, aparecem cartões bancários e papéis parcialmente borrados para ocultar informações sensíveis. Ao fundo, é possível ver parte de uma cadeira e um teclado, indicando ambiente de trabalho ou escritório.
Segurança

Esquema de fraude bancária no Ceará roubou pelo menos R$ 200 mil da conta de idosos e falecidos

Gerente de banco em Ipaumirim, no interior cearense, desligava câmeras da agência para fazer saques indevidos. Ele foi indiciado pela Polícia Civil por fraude.

Matheus Facundo
04 de Maio de 2026
foto da fachada do Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza.
Segurança

Recuperação de jovem com mãos reimplantadas avança no IJF após ataque com foice

Procedimento realizado em Fortaleza destaca a especialidade de reimplante pelo SUS no estado.

Redação
03 de Maio de 2026
Foto de espingarda artesanal apreendida pela Polícia Militar em Caucaia.
Segurança

Polícia Militar apreende espingarda artesanal em condomínio de Caucaia

Denúncia anônima informou sobre uma ocultação de material ilícito em residencial do bairro Jardim Icaraí.

Redação
03 de Maio de 2026
pms de costa farda policia viatura.
Segurança

Suspeito de tentar matar ex-companheira a tiros é ouvido em delegacia e liberado em Fortaleza

O caso foi registrado no bairro Jangurussu, nesse sábado (2).

Redação
03 de Maio de 2026
Foto de bilhete em que criminoso preso pede para que sejam enviados cocaína e crack para dentro de presídio no Ceará.
Segurança

Idosa que enviou bilhete do filho preso para chefe do CV tem pedido de liberdade negado

Mulher seria parte de uma rede criminosa que transmitia informações do sistema prisional para criminosos em liberdade.

Matheus Facundo
03 de Maio de 2026
Montagem de fotos que mostram uma foice usada para mutilar uma mulher em Quixeramobim, no Ceará, e um homem cercado por policiais militares sendo preso pelo crime.
Segurança

Jovem mutilada com foice por ex-namorado tem mãos reimplantadas, diz delegado

Crime aconteceu nessa sexta-feira (1º) em Quixeramobim, no Interior do Ceará. Ex-namorado e o irmão dele foram presos.

Redação
02 de Maio de 2026