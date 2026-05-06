Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Execução em campo de futebol e gargalo de garrafa cravado no pescoço: acusado pelo crime é inocentado

A vítima supostamente já estava ‘jurada de morte’.

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
Segurança
forum saida fachada predio.
Legenda: Encerrada a instrução processual, a Justiça concluiu pela materialidade do fato e ausência de indícios suficientes de autoria ou participação do réu.
Foto: Arquivo DN/Helene Santos.

O acusado por um homicídio na região do Vicente Pinzón, em Fortaleza, foi inocentado após decisão dos magistrados da 6ª Vara do Júri, voltada exclusivamente para julgar crimes dolosos contra à vida envolvendo organizações criminosas. 

Sebastião Emerson Martins dos Santos Teixeira, o ‘Novinho’ , é apontado como membro da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) e foi impronunciado no Judiciário cearense, ou seja, não vai ao Tribunal do Júri.

'Novinho' foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) pela morte de Francisco Igor Torres de Oliveira Valentim.

A vítima supostamente já vinha sendo ameaçada há meses e estava em casa quando recebeu a ligação de uma mulher, que o convidou para uma festa em um bar.

Veja também

teaser image
Segurança

Suspeito de tentar matar ex-companheira a tiros é ouvido em delegacia e liberado em Fortaleza

teaser image
Segurança

Idosa que enviou bilhete do filho preso para chefe do CV tem pedido de liberdade negado

teaser image
Segurança

Jovem mutilada com foice por ex-namorado tem mãos reimplantadas, diz delegado

Já no estabelecimento, Igor foi arrastado por dois homens até um campo de futebol. Lá, segundo a acusação, a vítima foi brutalmente agredida e executada com disparos de arma de fogo.

Quando as autoridades encontraram o corpo do homem, viram que os criminosos haviam cravado um gargalo de garrafa no pescoço da vítima.

PROIBIDO DE IR AO BAR

Na madrugada do dia 20 de abril de 2025, a vítima foi ao bar, mesmo sabendo que supostamente estaria proibida de circular pelo local, depois de ter sua morte decretada.

Apesar de a vítima e o réu serem apontados como membros da mesma facção criminosa, a Guardiões do Estado (GDE), eles pertenciam a subgrupos diferentes dentro da mesma organização, que na época rivalizava internamente.

'Novinho' foi preso seis meses após o homicídio e foi denunciado pelo crime.

Encerrada a instrução processual, a Justiça concluiu pela materialidade do fato e ausência de indícios suficientes de autoria ou participação do réu.

"Embora o relatório técnico de análise de monitoramento de tornozeleira indique que o acusado esteve no local dos fatos no momento do crime, tal circunstância, por si só, não constitui prova suficiente para sua pronúncia. Isso porque, conforme depoimentos colhidos em Juízo, trata-se de local habitualmente frequentado pelo réu, não sendo possível, a partir desse único elemento, inferir sua autoria delitiva".
Juízes.

PROVAS

Consta em documentos aos quais a reportagem teve acesso que as testemunhas ouviram os disparos de arma de fogo, mas não presenciaram quem atirou. Algumas delas disseram que ouviram de terceiros que seria Sebastião o responsável pelo ataque, mas "nenhuma dessas fontes se dispôs a depor".

Com isso, os juízes acolheram o pedido da defesa e julgaram "improcedente a denúncia por falta de justa causa para a ação penal", impronunciando Sebastião.

Sebastião segue sendo investigado por supostamente integrar uma facção e agora os autos foram remetidos à Vara de Delitos de Organizações Criminosas, que deve apurar o crime conexo.

Ao réu foram aplicadas medidas cautelares, como: comparecimento ao Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas e proibição de se ausentar de Fortaleza/CE, sem autorização judicial, por ser sua permanência indispensável para a instrução. 

A defesa do acusado não foi localizada pela reportagem, e este espaço segue aberto para possíveis manifestações futuras.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
forum saida fachada predio.
Segurança

Execução em campo de futebol e gargalo de garrafa cravado no pescoço: acusado pelo crime é inocentado

A vítima supostamente já estava ‘jurada de morte’.

Redação
Há 1 hora
Foto de agente da PRF durante abordagem do veículo.
Segurança

Motorista sem CNH é autuado ao transportar madeira ilegal em caminhão irregular na BR-116

A ação foi registrada pela PRF durante fiscalização em Aquiraz.

Bergson Araujo Costa
05 de Maio de 2026
Itens apreendidos pela Polícia Civil dispostos sobre mesa da delegacia.
Segurança

Trio é preso em Fortaleza suspeito de desviar R$ 1 milhão de servidores públicos

Foram feitas vítimas no Ceará, no Piauí, em Pernambuco, em Brasília e no Rio Grande do Sul.

Luana Severo e Emanoela Campelo de Melo
05 de Maio de 2026
montagem de fotos mostra briga generalizada entre permissionários no Mercado dos Peixes, em Fortaleza.
Segurança

Permissionários se envolvem em briga generalizada no Mercado dos Peixes; veja vídeo

Um homem de roupa branca chega a levantar um facão e é contido por outras pessoas.

Redação
05 de Maio de 2026
Casa destruída pelo agressor.
Segurança

Homem é preso após descumprir medida protetiva e invadir casa da ex, no Interior do CE

A vítima não estava em casa, em Lavras da Mangabeira.

Redação
05 de Maio de 2026
Fachada do Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, com prédio branco de arquitetura modernista ao fundo, janelas em grade geométrica e placa em primeiro plano com o nome “Fórum Clóvis Beviláqua”, cercada por grades e vegetação.
Segurança

Após 13 anos, Justiça marca júri de PMs acusados de matar homem em Maranguape

Caso aconteceu em 2013, durante uma abordagem policial na CE-455, na Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima foi encontrada morta cinco dias depois da ocorrência.

Matheus Facundo
05 de Maio de 2026
agentes da polícia civil, de costas, ao lado de viatura.
Segurança

Operação no CE e em MG mira organização suspeita de movimentar mais de R$ 500 milhões

Ação é desdobramento de operação que prendeu vereadores de Morada Nova, no Ceará.

Redação
05 de Maio de 2026
foto de Luzia Firmino da Costa, de 75 anos, que morreu após ser atacada por um enxame de abelhas no município de Ararendá.
Segurança

Idosa morre após ataque de abelhas no Interior do Ceará

Corpo da vítima foi encaminhado ao Núcleo da Perícia Forense (Pefoce) de Crateús.

Redação
04 de Maio de 2026
prisao policiais mulher vitima dois presos.
Segurança

'Mata ela', gritou ex-namorado de jovem que teve as mãos decepadas pelo irmão dele em Quixeramobim

A tentativa de feminicídio aconteceu no dia 1º de maio. Dois homens foram presos.

Emanoela Campelo de Melo
04 de Maio de 2026
Foto do ex-PM Antônio José de Abreu Vidal, condenado pela Chacina do Curió, sendo preso pelo ICE nos Estados Unidos.
Segurança

Ex-PM condenado pela Chacina do Curió chega ao sistema prisional do CE após quase 3 anos da sentença

O ex-agente de segurança ficou foragido por anos nos Estados Unidos, e só chegou ao Brasil após ser extraditado em setembro do ano passado.

Matheus Facundo
04 de Maio de 2026
forum clovis bevilaqua homem saindo fachada.
Segurança

Tortura, tiros e 'tribunal do crime': membros do CV são condenados por homicídio na Praia do Futuro

Somadas, as penas dos réus chegam a 90 anos de prisão.

Emanoela Campelo de Melo
04 de Maio de 2026
Imagem mostra uma mesa clara, em ambiente interno, com diversas cédulas de real espalhadas e organizadas em pequenos montes. Há notas de diferentes valores, incluindo 5, 10, 20, 50 e 100 reais. Sobre o dinheiro, aparecem cartões bancários e papéis parcialmente borrados para ocultar informações sensíveis. Ao fundo, é possível ver parte de uma cadeira e um teclado, indicando ambiente de trabalho ou escritório.
Segurança

Esquema de fraude bancária no Ceará roubou pelo menos R$ 200 mil da conta de idosos e falecidos

Gerente de banco em Ipaumirim, no interior cearense, desligava câmeras da agência para fazer saques indevidos. Ele foi indiciado pela Polícia Civil por fraude.

Matheus Facundo
04 de Maio de 2026
foto da fachada do Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza.
Segurança

Recuperação de jovem com mãos reimplantadas avança no IJF após ataque com foice

Procedimento realizado em Fortaleza destaca a especialidade de reimplante pelo SUS no estado.

Redação
03 de Maio de 2026
Foto de espingarda artesanal apreendida pela Polícia Militar em Caucaia.
Segurança

Polícia Militar apreende espingarda artesanal em condomínio de Caucaia

Denúncia anônima informou sobre uma ocultação de material ilícito em residencial do bairro Jardim Icaraí.

Redação
03 de Maio de 2026
pms de costa farda policia viatura.
Segurança

Suspeito de tentar matar ex-companheira a tiros é ouvido em delegacia e liberado em Fortaleza

O caso foi registrado no bairro Jangurussu, nesse sábado (2).

Redação
03 de Maio de 2026
Foto de bilhete em que criminoso preso pede para que sejam enviados cocaína e crack para dentro de presídio no Ceará.
Segurança

Idosa que enviou bilhete do filho preso para chefe do CV tem pedido de liberdade negado

Mulher seria parte de uma rede criminosa que transmitia informações do sistema prisional para criminosos em liberdade.

Matheus Facundo
03 de Maio de 2026
Montagem de fotos que mostram uma foice usada para mutilar uma mulher em Quixeramobim, no Ceará, e um homem cercado por policiais militares sendo preso pelo crime.
Segurança

Jovem mutilada com foice por ex-namorado tem mãos reimplantadas, diz delegado

Crime aconteceu nessa sexta-feira (1º) em Quixeramobim, no Interior do Ceará. Ex-namorado e o irmão dele foram presos.

Redação
02 de Maio de 2026
'Mc Black da Penha'
Segurança

MC preso em Fortaleza compôs música em homenagem a líder do CV no Ceará

O Diário do Nordeste teve acesso a documentos que apontam uma relação de proximidade entre o 'Mc Black da Penha' e a organização criminosa Comando Vermelho (CV), no Ceará.

Redação
02 de Maio de 2026
alok e a tropa do alok
Segurança

Quem é o 'Alok' do Ceará, líder do CV homenageado em música viral

Apesar da "fama", as primeiras imagens do homem começaram a circular nas redes sociais recentemente.

Redação
02 de Maio de 2026
Foto que contém bolsa de gestante com tabletes de cocaína.
Segurança

Grávida é presa com 2 kg de cocaína em ônibus na BR-116 na divisa entre CE e PB

Mulher era passageira em trajeto entre Goiânia e João Pessoa.

Redação
01 de Maio de 2026