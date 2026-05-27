Ex-prefeito de Nova Olinda e comandante da PM são alvo de operação sobre duplo homicídio

O ex-prefeito de Nova Olinda, Ítalo Brito Alencar, e o comandante do Destacamento da Polícia Militar do município, Leandro Vidal dos Santos, estão entre os alvos de uma operação realizada na manhã desta quarta-feira (27) nas cidades de Juazeiro do Norte, Nova Olinda, Barbalha, Crato e Porteiras.

A ofensiva cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão no âmbito da investigação de um duplo homicídio ocorrido no Cariri cearense.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em quatro alvos distintos. Um dos mandados foi cumprido em Nova Olinda, onde três aparelhos celulares foram apreendidos.

Além disso, a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva. A motivação do crime segue em investigação pela Polícia Civil.

A defesa do ex-gestor informou, em nota assinada pelos advogados Stênio Rolim de Oliveira e José Jefferson Campos de Santana, ter recebido "com surpresa o cumprimento da medida de busca e apreensão realizada nesta data, especialmente porque, até o presente momento, não teve acesso integral aos autos da investigação e aos fundamentos que embasaram a decisão judicial". Os advogados afirmaram terem "plena confiança nas instituições e no Poder Judiciário, acreditando que os fatos serão devidamente esclarecidos no curso regular da investigação, com observância das garantias legais e constitucionais". (Veja íntegra da nota no fim do texto)

Já a defesa do PM Leandro Vidal não foi localizada pela reportagem. O espaço segue aberto para futuras manifestações. Outros PMs também estariam envolvidos, mas os nomes não foram obtidos pela reportagem.

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A operação foi determinada pelo Poder Judiciário e contou com a atuação de policiais civis e militares.

O policial militar investigado também é réu no episódio conhecido como Chacina de Milagres, caso em que assaltantes e reféns morreram durante uma tentativa de assalto no Interior do Ceará.

Comerciante e motorista foram mortos em crime investigado

As duas mortes investigadas do caso foram registradas na cidade de Juazeiro do Norte, Interior do Ceará, em novembro de 2025. Na época, as vítimas foram identificadas sendo um comerciante e um motociclista de app.

Conforme informações obtidas pelo Diário do Nordeste, o comerciante foi identificado como Cícero Ronaldo Nunes, 43 anos, conhecido como 'Ronaldo do Mercantil'. Ele seria o único alvo dos criminosos, que invadiram a residência da vítima e praticaram a execução. Cápsulas de fuzil foram achadas na casa.

Um motociclista de aplicativo que transitava pelo local em uma motocicleta no momento do crime também foi atingido pelos tiros. A vítima chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Ronaldo era investigado, por, supostamente, estar envolvido no plano para assassinar o ex-prefeito da cidade de Nova Olinda. Ele havia sido preso em março de 2025 durante a investigação do caso.

NOTA PÚBLICA

A defesa de ÍTALO BRITO ALENCAR ALVES, recebeu com surpresa o cumprimento da medida de busca e apreensão realizada nesta data, especialmente porque, até o presente momento, não teve acesso integral aos autos da investigação e aos fundamentos que embasaram a decisão judicial. Em respeito ao devido processo legal e às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, a defesa adotará as providências necessárias para obtenção de acesso ao conteúdo integral do procedimento, oportunidade em que poderá se manifestar acerca dos fatos investigados. A defesa reafirma a plena confiança nas instituições e no Poder Judiciário, acreditando que os fatos serão devidamente esclarecidos no curso regular da investigação, com observância das garantias legais e constitucionais.

Crato-CE, 27 de maio de 2026.

Stênio Rolim de Oliveira - OAB/CE 17.880

José Jefferson Campos de Santana - OAB/CE 20.824