Mulher é encontrada morta em via pública no bairro Meireles, em Fortaleza
Corpo não apresentava lesões externas aparentes.
Uma mulher de 29 anos foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (1º) em uma calçada da Rua Frei Mansueto, no bairro Meireles, em Fortaleza (CE). O caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará.
De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima foi localizada sem vida e não apresentava lesões externas aparentes. As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas.
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Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para atender à ocorrência e realizar os primeiros levantamentos no local.
A reportagem entrou em contato com comércios da região. Um dos locais informou que a mulher vivia em situação de rua.
Causa da morte ainda é indefinida
Conforme a SSPDS, somente após a conclusão do laudo pericial da Pefoce será possível confirmar a causa da morte.
A investigação está a cargo da 2ª Delegacia de Polícia Civil da Capital, unidade responsável por apurar as circunstâncias do caso. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada pelas autoridades.