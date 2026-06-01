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Mulher é encontrada morta em via pública no bairro Meireles, em Fortaleza

Corpo não apresentava lesões externas aparentes.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Pefoce foi acionada para retirada de corpo de via, além da PM.
Legenda: Pefoce foi acionada para retirada de corpo de via, além da PM.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Uma mulher de 29 anos foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (1º) em uma calçada da Rua Frei Mansueto, no bairro Meireles, em Fortaleza (CE). O caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima foi localizada sem vida e não apresentava lesões externas aparentes. As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas.

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A reportagem entrou em contato com comércios da região. Um dos locais informou que a mulher vivia em situação de rua. 

Causa da morte ainda é indefinida

Conforme a SSPDS, somente após a conclusão do laudo pericial da Pefoce será possível confirmar a causa da morte.

A investigação está a cargo da 2ª Delegacia de Polícia Civil da Capital, unidade responsável por apurar as circunstâncias do caso. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada pelas autoridades.

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