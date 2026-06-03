80 kg de cocaína são apreendidos em navio no litoral do Ceará

Cerca de 80 kg de cocaína foram apreendidos em uma embarcação no litoral do Ceará, na noite da última segunda-feira (2), em uma operação da Polícia Federal. Segundo a entidade, a droga estava oculta na estrutura de navio mercante com destino à Europa.

“A operação teve início após o recebimento de informações sobre a possível existência de droga oculta a bordo de um navio mercante que havia realizado escalas em países da América do Sul e seguia viagem com destino à Europa”, informou a PF.

Com base nos dados levantados, equipes da Polícia Federal realizaram a abordagem da embarcação a cerca de 16 quilômetros da costa.

Ainda de acordo com a PR, a ação ocorreu em "condições adversas de navegação, com mar agitado e baixa visibilidade, o que exigiu elevado preparo técnico dos policiais".

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INVESTIGAÇÕES

Durante as buscas, foram localizados 18 pacotes contendo aproximadamente 80 kg da substância entorpecente. O material estava escondido na estrutura interna do navio.

A droga foi apreendida e encaminhada à Polícia Federal para os procedimentos cabíveis. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar os responsáveis pelo envio, ocultação e destino final do entorpecente.