Policial civil de folga impede roubo contra mulher e mata suspeito no bairro Parquelândia

Um policial civil de folga impediu uma tentativa de roubo no bairro Parquelândia, em Fortaleza, na manhã deste domingo (3). O suspeito do crime foi baleado e morreu.

A vítima foi uma moradora da Rua Amadeu Furtado, que foi abordada pelo suspeito enquanto chegava em casa. O homem invadiu o carro da vítima e a ameaçou com uma faca.

O policial que passava pela rua no momento do crime percebeu a ação e atirou contra o suspeito. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu e morreu no local.

Veja também Homem é morto a tiros após discussão em Várzea Alegre Criminosos furtam mais de 1 km de cabos de energia elétrica no Ceará

Antecedentes

Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), o homem de 33 anos possuia antecedentes por roubo, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, homicídio e calúnia.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local para os trabalhos periciais. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).