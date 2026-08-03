Policial civil de folga impede roubo contra mulher e mata suspeito no bairro Parquelândia

A vítima foi abordada enquanto chegava em casa, na manhã deste domingo (2).

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
03 de Agosto de 2026 - 10:12 (Atualizado às 10:20)
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Legenda: O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Foto: Arquivo/Divulgação/Polícia Civil.

Um policial civil de folga impediu uma tentativa de roubo no bairro Parquelândia, em Fortaleza, na manhã deste domingo (3). O suspeito do crime foi baleado e morreu

A vítima foi uma moradora da Rua Amadeu Furtado, que foi abordada pelo suspeito enquanto chegava em casa. O homem invadiu o carro da vítima e a ameaçou com uma faca.

O policial que passava pela rua no momento do crime percebeu a ação e atirou contra o suspeito. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu e morreu no local. 

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Antecedentes

Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), o homem de 33 anos possuia antecedentes por roubo, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, homicídio e calúnia

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local para os trabalhos periciais. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)

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