Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Opinião

Para além da Aldeota e Meireles, quais bairros de Fortaleza despontam como mais caros da cidade?

Preferência se concentra nos imóveis de 60 m² a 90 m² e com três dormitórios, conforme a pesquisa

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 17 de Maio de 2024
Motos apreendidas em operação contra esquema de desmanche de veículos

Segurança

Irmãos suspeitos de envolvimento em esquema de desmanche de veículos são presos na Parquelândia

Dupla foi autuada por receptação e adulteração de veículos

Redação 28 de Junho de 2023
Vídeo

Segurança

Com videomonitoramento, PM recupera objetos roubados e prende suspeito na Parquelândia

O caso foi registrado na noite dessa terça-feira (16)

Redação 17 de Maio de 2023
confusão de torcedores no restaurante carneiro do ordones, em Fortaleza

Segurança

Briga de torcedores em restaurante na Parquelândia termina com autuados por crime de rixa

O caso ocorreu no Carneiro do Ordones nesse domingo (7)

Matheus Facundo 08 de Maio de 2023

Segurança

Advogado é morto a tiro no bairro Parquelândia, em Fortaleza

O crime aconteceu na noite desse sábado (6). Vítima foi abordada por dois homens em uma motocicleta

Redação 07 de Maio de 2023
Frame de imagem registrada por câmera de segurança do momento em que carro é furtado em fortaleza

Segurança

Câmera flagra momento que carro tem dois pneus furtados em Fortaleza; veja vídeo

O proprietário deixou o veículo menos de três horas no local enquanto foi a uma festa de aniversário em um endereço próximo

Carol Melo 16 de Março de 2022
Carro tem pneus furtados em Fortaleza

Segurança

Motorista encontra carro sem parte dos pneus após sair de festa em Fortaleza

O proprietário estima ter tido um prejuízo entre R$ 2,5 mil e R$ 3 mil

Carol Melo 14 de Março de 2022
fogo

Metro

Incêndio em loja de conserto de estofados deixa carro totalmente destruído em Fortaleza

Veículo estava estacionado no local atingido pelo fogo; proprietários, que moram ao lado, não tiveram ferimentos

Redação 05 de Dezembro de 2021
Motorista de aplicativo tem carro roubado em Fortaleza

Segurança

Motorista de aplicativo é mantido refém e tem carro roubado por falsos passageiros na Parquelândia

A vítima foi deixada em uma rua do mesmo bairro onde a corrida havia sido solicitada, e a quadrilha fugiu com o veículo

Redação 30 de Março de 2021

Segurança

Restaurante é assaltado no bairro Parquelândia, em Fortaleza; veja vídeo

Dois homens renderam um entregador de aplicativo e clientes do estabelecimento. Crime foi registrado por câmeras de segurança

Redação 17 de Fevereiro de 2021
1 2 3