Briga de torcedores em restaurante na Parquelândia termina com autuados por crime de rixa

Uma briga de torcedores de Fortaleza e Ceará, nesse domingo (7), no bairro Parquelândia, em Fortaleza, terminou com os envolvidos autuados pelo crime de rixa. Em vídeos da confusão nas redes sociais, os grupos trocam socos e até arremessam cadeiras. É possível ver também uma vidraça quebrada no chão do estabelecimento comercial.

O caso ocorreu no Carneiro do Ordones, conforme identificação que aparece nas imagens que circulam nas redes sociais. Um dos vídeos mostra viatura da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) na frente do local. De acordo com a Polícia Civil do Estado Ceará (PC-CE), um "tumulto" foi registrado.

Os envolvidos no episódio foram conduzidos à delegacia e houve assinatura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Agressores entraram em acordo com restaurante

Segundo a PC-CE, os participantes da confusão entraram em acordo com o restaurante quanto aos danos causados: "desta forma, não houve representação por parte do estabelecimento".

O Diário do Nordeste entrou em contato com o Carneiro do Ordones ainda no domingo e uma funcionária confirmou o caso, disse que uma vidraça quebrou, mas informou que o local funcionava normalmente.

Já nesta segunda-feira (8), uma mulher que se identificou como responsável pela gerência do Ordones afirmou que não sabia do ocorrido e disse que a briga não ocorreu no restaurante.