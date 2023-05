Menina de 5 anos morta em tiroteio em Fortaleza é enterrada neste domingo (7)

O corpo da menina de 5 anos morta durante tiroteio na Barra do Ceará, em Fortaleza, foi enterrado neste domingo (7) em Pacatuba, em um cemitério particular. Thauany e outras duas pessoas, incluindo um adolescente de 12 anos, foram atingidos por disparos na noite do sábado (6).

O velório para família e amigos ocorreu na Barra do Ceará, bairro onde a garota morava com os pais. O sepultamento ocorreu por volta das 16h30.

Crime

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas estavam em via pública quando os criminosos chegaram efetuando disparos. O alvo seria o homem de 23 anos de idade, que não foi identificado pela Polícia.

As três vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para uma unidade de saúde da região, que constatou o óbito da criança — ela teria sido baleada no peito. Não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos outros dois feridos.