Tiroteio deixa criança de 5 anos morta e 2 pessoas feridas na Barra do Ceará, em Fortaleza

Uma menina de cinco anos de idade morreu na noite desse sábado (6), na Barra do Ceará, em Fortaleza, vítima de um tiroteio. Além dela, um adolescente de 12 anos de idade e um homem de 23 anos, que seria o alvo específico dos criminosos, também foram lesionados por disparo de arma de fogo, mas foram socorridos.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como homicídio e dupla lesão corporal a bala. Os suspeitos ainda não foram identificados, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O caso está a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que segue em diligências.

O crime

Conforme a SSPDS, as vítimas estavam em via pública quando os criminosos chegaram efetuando disparos. O alvo seria o homem de 23 anos de idade, que não foi identificado pela Polícia.

As três vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para uma unidade de saúde da região, que constatou o óbito da criança — ela teria sido baleada no peito. Não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos outros dois feridos.

Denúncias

Informações que possam contribuir com os trabalhos policiais devem ser repassadas pelo número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou pelo (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser enviadas mensagens em áudio, vídeo e fotografia.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos.