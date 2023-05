Advogado é morto a tiro no bairro Parquelândia, em Fortaleza

O advogado Francisco Di Angelis Duarte de Morais, de 41 anos, foi morto por disparo de arma de fogo, na noite deste sábado (6), no bairro Parquelândia, em Fortaleza.

Conforme os primeiros levantamentos, a vítima não tinha antecedentes criminais e foi abordada por dois homens em uma motocicleta, após desembarcar do carro que dirigia.

O Diário do Nordeste apurou que Francisco chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Em nota enviada na manhã deste domingo (7), a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar estão, neste momento, em diligências para apurar a ocorrência de homicídio.

Além disso, uma equipe da Perícia Forense (Pefoce) foi deslocada para coletar indícios para subsidiar as investigações.

"O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) segue à frente das investigações com o objetivo de elucidar o caso e identificar e capturar os suspeitos de praticarem o crime", afirmou a pasta.

OAB lamenta a morte

A Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE) divulgou uma nota de pesar sobre o caso e afirmou se solidarizar com a família e os amigos de Francisco "nesse momento de profunda dor".

Denúncias

Quem tiver informações que possam contribuir para os trabalhos policiais pode repassar para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento.

Além disso, as denúncias podem ser encaminhadas para o telefone 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.