PM flagrado agredindo homens em lanchonete e preso por desobediência em Cascavel é solto

O cabo Fabrício Marques de Araújo, da Polícia Militar do Ceará (PMCE), filmado agredindo e ameaçando homens em uma lanchonete, em Cascavel, e preso por desobediência a um militar superior, foi solto.

Três dias após a prisão, o juiz do 4º Núcleo Regional de Custódia decidiu conceder liberdade provisória ao autuado, em troca de fixar medidas cautelares. Agora, o cabo deve comparecer mensalmente à Vara de Auditoria Militar, está proibido de se comunicar com as testemunhas do caso e deve se recolher das 20h às 5h, todos os dias da semana, pelos próximos seis meses.

Logo após a confusão e ameaças na lanchonete, Fabrício Marques teria deixado de cumprir determinação do seu comandante: "como se sabe, em crimes militares que atentem contra a hierarquia e disciplina, devem ser punidos como forma de garantir a ordem dentro da realidade castrense", segundo a Justiça.

CONFUSÃO NA LANCHONETE

O PM foi afastado da Corporação após agredir e ameaçar ao menos dois homens, em uma lanchonete. O caso foi registrado no dia 30 de abril deste ano.

Fabrício estava de folga e armado. A ação foi filmada por uma câmera de segurança.

Questionada sobre o caso, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) afirmou que "está apurando o fato noticiado e registrado nas imagens de um policial militar da corporação". "Como medida preventiva, já realizou o afastamento do agente das atividades operacionais e recolheu seu armamento", completou.

VEJA VÍDEO

No vídeo, é possível ver o policial militar (de roupa preta) dar tapas e chutes em dois homens e ainda ordenar que eles saiam de uma mesa em uma lanchonete, enquanto faz ameaças, na posse de uma arma de fogo.

O caso é investigado administrativamente pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD).

CRIME ANTERIOR

O mesmo PM também é suspeito de atirar em um educador físico, durante uma briga, em janeiro de 2022. A vítima contou que a confusão ocorrida na madrugada de 23 de janeiro de 2022, em uma festa, na Praia de Barra Nova, em Cascavel, começou com uma briga entre duas mulheres - sendo uma delas a companheira do PM, que também estava no local, de folga.

Na ocasião, o PM registrou um Boletim de Ocorrência (BO) em que confirmou que a confusão começou com uma briga entre a sua companheira e outra mulher. Segundo o militar, o segurança do evento segurou a sua esposa com "uso excessivo da força" e ele pediu para que o profissional parasse.

O militar garantiu ainda que não fez ingestão de bebida alcoólica, que pediu para amigos acionarem o socorro médico e que saiu do local "para resguardar sua integridade física e não acontecer mais nenhum tipo de incidente".

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR