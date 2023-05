Homem morre e mulher fica gravemente ferida após tiroteio no bairro Cristo Redentor, em Fortaleza

Um homem de 18 anos morreu após ser baleado durante suposto tiroteio registrado na noite dessa quarta-feira (3), no bairro Cristo Redentor, em Fortaleza. No episódio, uma mulher ficou gravemente ferida.

Um suspeito, que estaria no interior de um carro, teria atirado nas vítimas, conforme relataram testemunhas. O episódio de violência aconteceu no cruzamento da rua Alvaro de Alencar com a avenida Leste-Oeste, próximo a um posto de gasolina.

As duas vítimas foram encaminhadas ao Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro da cidade. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o jovem chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. A mulher estaria em estado grave, conforme a TV Verdes Mares.

Ainda segundo a Pasta, a Polícia Civil investiga as circunstâncias do homicídio. Além da Polícia Militar do Ceará (PMCE), o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que está a cargo das apurações, foram acionados para a ocorrência.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP. O sigilo e o anonimato são garantidos.

