Saiba quem são os suspeitos de matar dois adolescentes em Caucaia; corpos foram encontrados em praia

Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) por suspeita de participação nos assassinatos de dois adolescentes, de 15 e 16 anos. Os corpos foram encontrados na Praia da Tabuba, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na última segunda-feira (1º).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), as prisões de Adriano Dos Santos Lima, de 33 anos, e de Raimundo Coriolano Silva dos Santos, 36, ocorreram já na terça-feira (2), horas após os jovens serem mortos, no bairro Parnamirim.

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará Em publicação Na ação, uma quantia em dinheiro e uma trouxinha de maconha foram apreendidas. Após a captura, os suspeitos foram conduzidos para a unidade policial, onde foram autuados em flagrante por homicídio. A dupla segue à disposição da Justiça."

Adriano Dos Santos tinha antecedentes criminais por homicídio, roubo a pessoa, dano e tentativa de roubo. E Raimundo Coriolano, por homicídio, tráfico de drogas e roubo.

Os corpos dos adolescentes de 15 e 16 anos foram encontrados na faixa de areia da Praia da Tabuba, na última segunda-feira (1º). Esse foi um dos três casos de múltiplas vítimas baleadas, na Grande Fortaleza, no último feriadão. Ao total, quatro pessoas foram mortas e sete ficaram feridas (inclusive três crianças), nas ações criminosas.

As investigações do duplo homicídio continuam a cargo do 31° Distrito Policial (DP). A SSPDS reforça que a opulação pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (85) 3318-7290, do 31º Distrito Policial (31º DP).

"As denúncias também podem ser feitas pelos telefones 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos", completa a Pasta.

