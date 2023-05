Casal e bebê são baleados dentro de casa, na Praia do Futuro, em Fortaleza

Um homem, uma mulher e um bebê foram baleados dentro de casa nesta segunda-feira (1º), na Praia do Futuro. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, equipes da Polícia Milita foram acionadas para atender a uma ocorrência de lesão corporal, registrada na Praia do Futuro. As vítimas foram socorridas e levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde.

Ainda não há suspeitos ou uma motivação do crime. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR