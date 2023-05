Grande Fortaleza registra três ocorrências com múltiplas vítimas baleadas no feriadão

O feriadão prolongado (do sábado à última segunda-feira) foi marcado por violência, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A Polícia registrou pelo menos três casos com múltiplas vítimas baleadas - que somaram quatro mortos e sete feridos (sendo três crianças).

Na primeira ocorrência, dois homens foram assassinados a tiros e quatro pessoas ficaram feridas - inclusive duas crianças, de 4 e 7 anos. O caso aconteceu nas proximidades da Areninha do Coaçu, em Fortaleza, na noite do último sábado (29).

Procurada nesta terça-feira (2), a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) afirmou que "dois homens, ainda não identificados formalmente, morreram após serem atingidos por disparos de arma de fogo em uma via pública do bairro".

Os feridos foram levados a unidades de saúde. A Polícia foi acionada e, durante buscas na região, localizou um homem na posse de uma arma de fogo, que foi preso por suspeita de participar do crime. O suspeito, que não teve a identidade revelada, estava em um imóvel no bairro Paupina. Inicialmente, ele foi autuado em flagrante apenas por porte ilegal de arma de fogo.

O caso está a cargo da 3ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade que realiza diligências para elucidar os fatos, bem como identificar a participação do capturado no crime.

Já na madrugada de segunda-feira (1º de maio), um casal e um bebê foram baleados em outra ação criminosa, na Praia do Futuro, também na Capital. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde, segundo a SSPDS. Ninguém foi preso pelo crime, até a publicação desta matéria.

"O caso está a cargo da 10ª DH do Departamento de Homídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), responsável pelas investigações na área. Diligências são realizadas no intuito de identificar a autoria do crime, bem como descobrir a motivação e elucidar o caso", completou a Pasta.

No mesmo dia, corpos de dois homens foram encontrados com perfurações por tiros efetuados por arma de fogo, na Praia da Tabuba, em Caucaia. As vítimas ainda não foram identificadas.

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionadas e realizaram diligências pelo local. As investigações estão a cargo do 31º Distrito Policial (31º DP - Cumbuco)", informou a SSPDS.

Uma fonte da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, que preferiu não se identificar, afirmou que há a suspeita de que as ações criminosas tenham relação com a guerra entre duas facções criminosas (uma de origem carioca e a outra, cearense, formada por uma divisão da primeira).

Como eles eram unidos, eles sabem muito sobre a rotina do outro, os locais que atuam. É como se fossem dois irmãos se separando e brigando, até a morte.

A Secretaria da Segurança Pública reforça que a população pode contribuir com as investigações das ações criminosas através do Disque Denúncia, o telefone 181, ou para o (85) 3101-0181 - que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Feminicídio no Interior do Estado

O feriadão também teve um feminicídio, no Interior do Ceará. Leda Francisca de Alcântara Neta, de 30 anos, foi morta a tiros pelo companheiro, de 42 anos, na zona rural de Farias Brito, no último domingo (30).

O suspeito cometeu suicídio em seguida. Ele tinha passagens na polícia por crimes contra a economia popular e porte ilegal de arma de fogo. Um revólver calibre 38 foi apreendido pela Polícia.

Legenda: Leda Francisca de Alcântara Neta foi morta a tiros pelo companheiro Foto: Reprodução

