Dois homens são assassinados e duas crianças baleadas em bairro de Fortaleza

Dois homens foram assassinados, na noite de sábado (29), no Conjunto Pôr do Sol, no bairro Coaçu, em Fortaleza. Na ocorrência, eles foram atingidos por disparos de arma de fogo em uma via pública nas proximidades da Areninha do bairro. Outras quatro pessoas foram lesionadas e encaminhadas para hospitais da Capital, dentre elas, duas meninas, sendo uma de 4 anos e outra de 7 anos de idade.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil está apurando as circunstâncias do duplo homicídio. Na ação, os dois homens, cuja identificação não foi divulgada oficialmente pela SSPDS, chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e faleceram, diz a pasta.

As duas crianças atingidas foram encaminhadas ao Instituto Dr. José Frota (IJF). Além delas, outros dois homens ficaram feridos e também seguiram para atendimento médico.

A SSPDS informa que equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Guarda Municipal do Eusébio e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local.

Participação investigada

Durante as diligências, a Polícia Civil, segundo a SSPDS, prendeu um homem de 29 anos em flagrante, com uma arma de fogo. Ele estava em um imóvel no bairro Paupina.

A SSPDS diz que o suspeito foi conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) devido o porte ilegal de arma e a possível participação dele na ação criminosa no bairro Coaçu será investigada.

Como denunciar

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. A SSPDS ressalta que as denúncias podem ser feitas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.