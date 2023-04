Mulher é morta a tiros em bairro de Maracanaú

Uma mulher, cuja identidade não foi revelada, foi morta a tiros, na noite desta sexta-feira (28), no Bairro Jereissati II, em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) foi encontrada, junto à vítima, uma quantidade de pó análogo à cocaína e uma quantia em dinheiro.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) estão investigando o possível homicídio doloso - quando existe a intenção de matar. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas ao local.

Além delas, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também esteve no local e colheu indícios que ajudarão as investigações, que está sendo de responsabilidade da Delegacia Metropolitana de Maracanaú.