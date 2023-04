Funcionário de mercadinho é morto a tiros enquanto empacotava compras na Grande Fortaleza

Um homem de 20 anos foi assassinado, na noite desta sexta-feira (28), enquanto trabalhava em mercadinho localizado no bairro Pavuna, em Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza Imagens do sistema de segurança local registraram o momento em que o jovem, cujo nome não foi revelado, foi baleado enquanto empacotava compras de clientes.

As imagens mostram o momento em que um homem encapuzado chega correndo e atira na direção do funcionário do estabelecimento. Um outro homem, também com o rosto coberto, aparece e atira novamente na vítima, que já estava no chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

INVESTIGAÇÕES

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e da Polícia Militar foram acionadas ao local após o crime.

Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local e colheu indícios que ajudarão as investigações, que está sendo de responsabilidade da Delegacia Metropolitana de Pacatuba.