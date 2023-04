Jovem com histórico infrator é morto em via da zona rural de Ubajara; polícia investiga

A Polícia Civil do Estado do Ceará investiga um homicídio doloso, ou seja, com intenção de matar, registrado nessa sexta-feira (28) na cidade de Ubajara.

A vítima é um homem de 20 anos com histórico, quando era adolescente, de ato infracional análogo à contravenção penal.

Segundo testemunhas, o jovem estava com o irmão, que conseguiu correr e escapou da morte. Os suspeitos ainda não foram pegos.

Após o crime, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense (Pefoce) também foram acionadas. As investigações estão a cargo da Delegacia Municipal de Ubajara.

