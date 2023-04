Comerciante é preso em Quixadá por suspeita de estupro a três irmãs menores de idade

Um homem foi preso, nessa quinta-feira (27), suspeito de estuprar três irmãs em Quixadá, no Ceará. Segundo detalhes concedidos pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o caso foi registrado em novembro de 2022, mas a prisão do homem de 37 anos, em caráter preventivo, só ocorreu agora.

A investigação foi comandada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio de equipes da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Quixadá. A prisão foi realizada na zona rural do município.

Informações policiais dão conta de que a denúncia relacionada ao homem foi feita diretamente à DDM. Dono de um ponto comercial, ele foi acusado de abusar de três meninas, com idades de seis, nove e 12 anos, que são irmãs.

Crime em estabelecimento

A suspeita é de que ele aproveitava o fato da visita frequente das meninas no estabelecimento, oferecendo algo a elas e cometendo os abusos. A Polícia Civil, então, instalou inquérito e realizou diligências para identificá-lo.

Ainda segundo a investigação, há suspeitas de que a genitora das meninas possuía conhecimento dos abusos, o que levou à continuidade dos trabalhos de apuração. Agora, o suspeito foi encaminhado à unidade policial e permanece à disposição da Justiça.

