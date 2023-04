Homem suspeito de roubar e trancar mulheres em porta-malas de carros é preso na Praia de Iracema

Um homem de 22 anos de idade foi preso em flagrante, na manhã dessa quarta-feira (26), suspeito de praticar ao menos três roubos com restrição de liberdade. Vitor Rodrigo Ferreira Trindade foi capturado pela Polícia Civil em Fortaleza, na Praia de Iracema, região em que costuma atuar, quando estava prestes a cometer outro crime.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Vitor abordava as vítimas, todas mulheres, quando elas estavam chegando ao trabalho, em seus veículos. Ele as obrigava a entregar seus pertences e entrar no porta-mala dos carros. Em um dos casos, chegou a rodar por horas com uma vítima trancada no bagageiro, até abandonar o veículo no Bom Jardim.

Os policiais prenderam o criminoso no momento em que ele tentava praticar outro roubo semelhante. Ele ainda tentou fugir, mas foi contido. Estava com um simulacro de pistola, que foi apreendido, e uma motocicleta com placa clonada.

Vitor foi autuado em flagrante por associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo. Além disso, será indiciado por ao menos três roubos com restrição de liberdade — cometidos nos dias 29 de março e 5 e 18 deste mês.

Investigação

A Polícia Civil chegou ao criminoso por meio de um trabalho coordenado da Delegacia de Antissequestro (DAS). A unidade deve continuar com as investigações para descobrir os demais envolvidos no esquema criminoso de Vitor. O suspeito já tem passagens na Polícia por dano e roubo com restrição de liberdade.

Quem tiver informações que possam contribuir com as investigações deve repassar para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser enviadas mensagens em áudio, vídeo e fotografia. As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3101-7592, da DAS. O sigilo e o anonimato são garantidos.