Homem de muletas tenta assaltar loja em Sobral, mas é expulso por funcionária; veja

Um homem usando muletas realizou uma tentativa de assalto em uma loja no centro de Sobral, na tarde de quarta-feira (26), na rua Floriano Peixoto. A ação, que foi registrada por câmeras da via, foi frustrada após uma mulher no local reagir à abordagem.

Testemunhas afirmaram que o homem não estava armado e, por conta disso, a mulher teria gritado e chamado a polícia. Após isso, ele se evadiu do local.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou ter conduzido o homem para a Delegacia Regional do Crato por conta da tentativa de assalto.

Ele, que tem 34 anos, não teve a identidade divulgada, mas tem passagens por homicídio doloso, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

