Homem tenta matar companheira por ela ter esquecido colher ao comprar quentinha no interior do Ceará

Um homem foi preso por suspeita de tentar matar a companheira em via pública no Centro de São Benedito, no interior do Ceará. O crime aconteceu nessa sexta-feira (28) e teria sido motivado porque a vítima esqueceu de pedir uma colher ao comprar uma quentinha para o suspeito.

Francisco Detimar de Araújo, de 42 anos, lesionou a companheira com a chave do próprio veículo, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Em seguida, ele foi para uma lanchonete, onde foi capturado pelos agentes. As informações são do g1 Ceará.

Por sua vez, a mulher, de 32 anos, foi socorrida por uma ambulância do Samu e encaminhada a um hospital da região. O suspeito possui dois antecedentes por violência doméstica, além de lesão corporal, receptação e contravenção penal.

Após a prisão, Francisco Detimar foi conduzido à Delegacia Regional de Tianguá, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio no contexto de violência doméstica.

As investigações seguem a cargo da Delegacia Municipal de São Benedito.

