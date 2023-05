Foragido da Justiça cearense é preso no Distrito Federal por estupro de vulnerável

Um homem de 34 anos, que estava foragido da Justiça do Ceará, foi preso na última terça-feira (2) na zona rural de Planaltina (DF). Baixinho, como é conhecido, é suspeito do crime de estupro de vulnerável na cidade Cariús, no interior cearense.

Ele foi detido em casa por meio de mandado de prisão preventiva, resultado de uma ação conjunta entre a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e a Polícia Civil do Distrito Federal, por intermédio da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DCPI).

O homem foi localizado após as investigações do Núcleo de Inteligência da Delegacia Municipal de Polícia Civil de Jucás, no Ceará. Após a prisão, Baixinho foi recolhido à carceragem da DCPI, onde a ordem de prisão preventiva foi cumprida.

O suspeito será reconduzido para o Ceará, onde ficará à disposição do Poder Judiciário da Comarca de Jucás.

Foragida em Goiás

Ainda na terça-feira (2), outra foragida da Justiça do Ceará foi presa em Goiás. Contra a mulher de 26 anos constava em aberto mandado de prisão preventiva pelo crime de tráfico ilícito de drogas.

A mulher era um dos alvos de operação deflagrada pelo Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) em Sobral. Com o início das buscas policiais, ela fugiu para o estado de Goiás.

Durante as investigações, os policiais do Núcleo Avançado de Inteligência (NAI) da Delegacia Regional de Sobral identificaram que ela estava residindo na cidade de Goiânia.

Ela foi captura pela Polícia Civil de Goiás e conduzida a uma delegacia de Goiás. Após procedimentos no estado, ela deve ser recambiada para o Ceará.