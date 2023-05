Homem que se passava por investidor de criptomoedas é preso no Cariri com dinheiro e carros de luxo

Um homem de 42 anos foi preso em Juazeiro do Norte, no Cariri, na manhã desta quinta-feira (4), em operação contra o tráfico de drogas. A ação foi coordenada pela Polícia Civil do Distrito Federal com apoio da Polícia Civil do Ceará.

VEJA VÍDEO DO MOMENTO DA PRISÃO:

Conforme Júlio Agrelli, delegado da Delegacia Regional da Polícia Civil de Juazeiro do Norte, o homem se passava por empresário e investidor de criptomoedas. "Na verdade, tudo servia como fachada para o tráfico de drogas e o crime organizado".

Legenda: Polícia Civil apreendeu grande quantidade de dinheiro com homem Foto: Divulgação/PCCE

Segundo a Polícia, com o homem foram apreendidos carros de luxo, relógios, joias e roupas de marca. A lista de veículos conta com Toyota SW4, Jaguar, BMW 320, Land Rover Velar, entre outros.

Júlio Agrelli Delegado Aqui na região se passava por empresário e tinha uma vida aparentemente de ostentação. Hoje foi desencadeado a operação pela PC do DF com apoio da PC do Ceará. Em especial, o núcleo de combate de tráfico de drogas de Juazeiro do Norte

A operação iniciada pela Polícia Civil do Distrito Federal prendeu 10 pessoas em diferentes estados. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Receita Federal também estão envolvidas nos trabalhos.

Legenda: Polícia apreendeu carros e dinheiro em mansão Foto: Divulgação/PCCE

Investigações

Durante a investigação, a Polícia descobriu que o grupo é suspeito de lavagem de dinheiro e está envolvido no transporte de grandes volumes de cocaína.

A operação iniciada pelo Distrito Federal conta com cumprimento de 80 mandados de busca e apreensão e 14 de prisão temporária nos estados de DF, GO, SP, RJ, TO, MS, CE e MG. Cerca de 300 policiais foram convocados na ação policial.