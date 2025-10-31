Diário do Nordeste
Foto da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte

Segurança

Homem mata ex-marido da namorada e em seguida tira a própria vida em Juazeiro do Norte

A mulher estaria tentando reatar com o ex-marido, e o atual namorado teria ficado sabendo que os dois estavam conversando. Ficaram feridos na ação ainda a mulher e o seu filho de 16 anos

Redação 26 de Novembro de 2024

Opinião

Após título do Quixadá na C, foram definidos os participantes das Séries A e B do Cearense 2025

Canário do Sertão foi campeão na 'Terceirona' no último domingo ao vencer o Crato

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 20 de Agosto de 2024
Conforme investigação, o foragido que ficou responsável por levar os executores até o local do crime

Segurança

Suspeito de participar de homicídio de vereador e ex-PM em Juazeiro do Norte em 2011 é preso em SP

Com apoio da Polícia Militar, o alvo foi encontrado e levado para uma unidade policial

Redação 09 de Agosto de 2024
Juazeiro do Norte

PontoPoder

Cinco cidades cearenses nunca reelegeram prefeitos; 27 cidades só reelegeram prefeito uma vez

O sucesso ao tentar reeleição é majoritário no Ceará, com 97,2% dos municípios já tendo reeleito pelo menos um prefeito

Luana Barros 24 de Junho de 2024
Campeonato Cearense

Opinião

O futebol mudou, mas o ideal é o mesmo

Confira a coluna desta quinta-feira (21)

Foto frontal Tom Barros
Tom Barros 21 de Dezembro de 2023
pacajus

Jogada

Taça Fares Lopes: Pacajus goleia Guarani de Juazeiro por 12 a 0

Time do Cariri entrou em campo com apenas nove jogadores

Redação 26 de Julho de 2023
Fortaleza

Jogada

Com gol de Amorim, Fortaleza goleia Guarani de Juazeiro na estreia da Fares Lopes

Em primeiro teste no profissional, garotada do Sub-20 dá conta do recado

Redação 12 de Julho de 2023
Ferrão

Jogada

Ferroviário e Iguatu vencem, enquanto Atlético empata com o Icasa pela Fares Lopes; veja os gols

Rodada desta quarta foi movimentada com três jogos

Redação 05 de Julho de 2023
Barra de ferro

Segurança

Mãe e dois filhos são presos por matar homem em Juazeiro do Norte com barra de ferro

Vítima de 38 anos teria agredido a mulher

Redação 04 de Julho de 2023
Sapatos e blusas maiores que os tamanhos corretos foram entregues para alguns alunos

Ceará

Alunos recebem fardas e sapatos 'gigantes' em Juazeiro do Norte

Secretária informou que pais não conferiram peças de roupas na escola

Redação 26 de Maio de 2023
