A mulher estaria tentando reatar com o ex-marido, e o atual namorado teria ficado sabendo que os dois estavam conversando. Ficaram feridos na ação ainda a mulher e o seu filho de 16 anos
Canário do Sertão foi campeão na 'Terceirona' no último domingo ao vencer o Crato
Com apoio da Polícia Militar, o alvo foi encontrado e levado para uma unidade policial
O sucesso ao tentar reeleição é majoritário no Ceará, com 97,2% dos municípios já tendo reeleito pelo menos um prefeito
Confira a coluna desta quinta-feira (21)
Time do Cariri entrou em campo com apenas nove jogadores
Em primeiro teste no profissional, garotada do Sub-20 dá conta do recado
Rodada desta quarta foi movimentada com três jogos
Vítima de 38 anos teria agredido a mulher
Secretária informou que pais não conferiram peças de roupas na escola