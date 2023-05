Alunos recebem fardas e sapatos 'gigantes' em Juazeiro do Norte

Pais de alunos da rede municipal de educação de Juazeiro do Norte (CE) foram surpreendidos pela entrega de camisas, calções e sapatos "gigantes" aos filhos. As crianças receberam peças com números maiores do que usam normalmente. Na quarta-feira (24), imagens dos alunos vestidos com o fardamento circularam em perfis nas redes sociais.

Nesta sexta-feira (26), Pergentina Parente, secretária de Educação de Juazeiro do Norte, informou — em entrevista ao programa Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares — que o problema foi pontual e pode ter ocorrido pelo fato dos pais não terem conferidos as peças recebidas ainda na escola.

"A família faz essa conferência do fardamento em loco. A gente acredita que o que aconteceu foi na hora da entrega para a família. Podem não ter feito essa conferência na escola e fizeram em casa. Mas essa troca é feita simultaneamente", destacou Pergentina Parente.

Troca de peças deve ser feita em escolas

Conforme a secretária, os alunos que receberam o fardamento fora da medida devem procurar a própria escola para realizar a trocas das peças pelo tamanho correto.

Ao todo foram entregues fardamentos para 34 mil estudantes da rede municipal de educação. Do total, 7 mil são da educação infantil — número que recebe até duas camisas da farda.

Durante reportagem do Bom Dia Ceará, foi questionado ainda a falta de fardamento para alguns alunos.

A secretária informou que, por conta na mudança do tamanho de peças dos alunos de um ano para o outro, foi preciso pedir novas remessas com as medidas corretas. Segundo ela, já foi feita a entrega do último lote do fardamento com os novos pedidos nesta semana.